Ролдугину нужна новая виолончель? Игорь Эйдман

9.12.2018, 22:17

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Игорь Эйдман

Чудеса неслыханной щедрости для венесуэльского диктатора.

Очередной многомиллиардный подарок Путина Венесуэле - не только повторение печального советского опыта, когда любому диктатору, чтобы получить возможность доить СССР, достаточно было выступить против США. Путин мастер наступать на старые советские грабли. Однако у современной помощи "друзьям в третьем мире" есть другая важная цель. Я как-то еще в середине нулевых работал на выборах в Монголии. Тогда там гремел скандал по поводу судьбы многомиллиардного долга Советскому Союзу. Россия списала 98% монгольской задолженности, а Улан-Батор выплатил остальные 250 млн долларов. Вроде бы монголам можно было только радоваться такому успеху. Однако они оказались щепетильнее своих северных соседей. Их возмутило, что эти 250 млн. (или по другим данным 50 млн. из 250) в российский бюджет не попали, а ушли на какой-то левый счет в Чехии и там растворились. Монгольская оппозиция обвинила власти в коррупционном сговоре с Кремлем. По всей видимости, "пропавшие" миллионы пошли российскому высшему руководству в качестве отката за списание долга. Характерно, что в российских СМИ информацию об этой истории жестко заблокировали. Даже сейчас я не смог найти упоминания о ней в рунете.

Если считать только крупные кредиты, превышающие $1 миллиард, за 20 лет Россией было списано около $140 миллиардов иностранных долгов. Вы думаете откуда такие чудеса неслыханной щедрости? Откат в России больше, чем откат. Это главный мотив работы чиновников разных уровней. Судя по всему, прощение долгов и новые заведомо незвозвратные кредиты другим странам даются российскими властями по привычным откатным схемам.

Не удивлюсь, если и из миллиардов для Мадуро 10-20% отката капнет на офшорный счет какому-нибудь Ролдугину "на скрипочки" или в другой путинский кошелек.

Игорь Эйдман, Facebook