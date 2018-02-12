Во Внуково экстренно сел Boeing 12.02.2018, 23:07

1,706

Фото: Fotoimedia

Самолет рейса Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за задымления в салоне.

Пассажирский "Боинг" экстренно вернулся во "Внуково" после того, как в пассажирском салоне произошло задымление, сообщили "Интерфаксу" 12 февраля в авиадиспетчерских службах.

"Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из "Внуково" экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, "экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту, никто не пострадал".

Всего на борту лайнера находилось свыше 130 человек.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.