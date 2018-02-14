Минские таксисты готовят забастовку 12 14.02.2018, 17:05

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Водители минского такси 135 недовольны новыми тарифами компании.

На 15 февраля намечена забастовка таксистов, работающих на службу 135. Водители недовольны новыми тарифами компании.

О причинах забастовки nn.by рассказал один из водителей:

«Почти весь прошлый год мы возили пассажиров по 60 копеек за километр. Потом цены собирались поднимать, причем была договоренность между службами 135, 152 и «Алмаз 7788» (крупнейший диспетчер такси, его контролирует бизнесмен Виктор Пузиков. — прим.). В результате повысило цены только наше руководство. Стало 70 копеек за километр, — говорит собеседник. — Но директор службы сильно обиделся на конкурентов и решил демпинговать. Он понизил цены, сейчас у нас посадка стоит 4,5 рубля, а километр — 55 копеек. Это те же тарифы, что и у «Алмаза», но наши машины лучшее и лучше обслуживание. При одинаковых ценах клиенты пойдут к нам».

Главная претензия водителей к Радкевичу в том, что тарифы снизили, а с таксистов за заказы берут столько же.

«Когда цены повышали, с нас тоже стали брать больше — по 1,3 рубля за заказ. А теперь тарифы снизили, а с нас берут все равно по 1,3, — возмущается водитель. — Если директор нам режет тарифы, пусть и себе что-то режет. Я работаю по 14—16 часов ежедневно. Совсем без выходных, абсолютно. За месяц такой работы зарабатываю $400—$500».

По словам собеседника, в забастовке планирует принять участие как минимум 400 таксистов. Всего же в службе такси «135» работает около 1300 человек.

Добавим, что «Убер» берет с пассажиров 37 копеек за километр.