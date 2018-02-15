«Люди столетия»: выбраны те, кто имел самое большое значение для Литвы 15.02.2018, 10:46

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Литва отмечает 100-летие восстановления государства.

По этому случаю портал Delfi представляет проект "Люди столетия". Опросы элиты и рядовых жителей Литвы показали, кого считают самыми значительными для страны за последние 100 лет.

Список из 120 человек составила группа историков вильнюсского университета под руководством Ауримаса Швядаса и Арунаса Стрейкуса, а также редакция DELFI. Это люди, которые своими делами больше всего сделали для создания и укрепления независимого государства. Журнал "Рейтинги (Reitingai) провел опрос элиты, а опрос общественного мнения был доверен компании Spinter tyrimai.

Элита первое место отдала первому редактору газеты Aušrа, подписанту Акта 16 февраля Йонасу Басанавичюсу. Несмотря на то, что памятника Басанавичюсу в Вильнюсе до сих пор нет, он был изображен на 50-литовой купюре, во многих городах есть улицы, названные его именем.

На втором месте - председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы, первый фактический глава независимой Литвы профессор Витаутас Ландсбергис.

На третьем месте художник и композитор Микалоюс-Константинас Чюрлёнис. Неасмотря на то, что Чюрлёнис, который умер в 1911 году, до независимости не дожил, его значение признано не только в масштабах Литвы.

Между тем по результатам общественного мнения, первое место занимает президент Антанас Сметона. На втором месте первый президент независимой Литвы, многолетний первый секретарь Компартии Литвы Альгирдас Бразаускас.

На третьем месте - президент Валдас Адамкус.

Интересно, что в обоих опросах пятое место досталось олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Арвидасу Сабонису.