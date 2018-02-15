Алла Цупер: Шестые Игры для меня - хотелось бы войти в историю 6 15.02.2018, 20:34

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Алла Цупер

Белорусская фристайлистка пробилась в финал акробатики на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 белоруска Алла Цупер, пробившаяся в финал акробатики на Олимпийских играх в Пхенчхане, в разговоре с корреспондентом pressball.by рассказала, что чувствовала после первой неудачной попытки.

- Когда у вас последний раз брали интервью иностранные журналисты?

- Вчера на тренировке. Или позавчера? А перед этим, наверное, накануне Сочи-2014. Выходит, раз в четыре года.

- После первого прыжка екнуло сердце?

- Конечно расстроилась. Пришлось откинуть все плохие мысли. Знала, что второй прыжок предстоит с нуля. Поэтому надо было собраться и исполнить его хорошо. Так, как на тренировке.

- Погода на тренировке неудобств не доставляла?

- Нет, она уже была хорошей. Сегодня перед соревнованиями был небольшой ветерочек, но по сравнению с тем, как ужасно было ранее, все вполне нормально. В понедельник и вторник потренироваться из-за сильного ветра не удалось — до восьми метров в секунду достигало, а вот вчера уже смогли. Конечно, чуточку из графика выбивает.

- Судя по вашему прыжку, заключительный предолимпийский сбор оказался плодотворным и вы вышли на ту программу, о которой говорил Николай Иванович Козеко?

- Да. С начала сезона выступала с двойным сальто, однако с января начала пробовать тройное. Ну и здесь удалось опробовать всю соревновательную программу.

- В бытовом плане есть какие-нибудь проблемы?

- Нет! Мне не на что жаловаться: и проживание, и питание, и прыжковый склон — все в порядке.

- Статус олимпийской чемпионки лишнее давление создавал?

- Когда стоишь на старте, не особо слушаешь, как тебя представляют, что там говорят. Новая Олимпиада — и все с нуля. Я уже забыла, что чемпионка Сочи-2014, и выступала, будто на Играх впервые.

- Но то золото вроде бы говорит, что вам нечего и незачем больше доказывать…

- Но шестая Олимпиада — с этой точки зрения тоже хотелось бы войти в историю.