Беларусь начала «сахарную войну» с Россией 13 19.02.2018, 19:08

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Ситуация с сахаром в стране остается напряженной.

Как отмечал глава «Белгоспищепрома», из-за хлынувшей на белорусскую территорию российской продукции белорусские предприятия оказались в невыгодном положении. Складские запасы отечественного сахара стали расти. В январе Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление о регулировании цен на сахар с 17 января по 16 апреля включительно. В этот период нельзя продавать сахар ниже 1,5 рубля за килограмм, передает «Онлайнер».

Постановление №60, которое регулирует цены на сахар, вызвало очень много вопросов у торговли. Спустя месяц министерство объяснило некоторые нюансы.

Итак, что в этот период нельзя делать торговле? Запрещено продавать сахар ниже предельных минимальных отпускных и розничных цен. Это значит, что в рознице сахар не может стоить ниже 1,5 рубля, а отпускная цена его без НДС не должна быть выше 1,19 рубля.

МАРТ ограничивает и минимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 15%. Но Постановление №60 не распространяется на сахар в мелкой фасовке 20 граммов и менее. При этом на сахар отменяют скидки и акции.

— Применение цен на сахар белый кристаллический (далее — сахар) с учетом скидок (в рамках разработанного Порядка, акционные распродажи, дисконтные карты, карты лояльности и т. п.) ниже предельных минимальных отпускных и розничных цен, установленных Постановлением №60, не допускается, — сообщает МАРТ. — Кроме этого, не допускается безвозмездная передача сахара в виде подарков.