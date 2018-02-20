Ученые: Бег улучшает память 4 20.02.2018, 20:30

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Ученые нашли прямую связь между бегом и улучшением свойств памяти.

В данном случае уменьшается негативное влияние постоянного стресса на гиппокамп.

Эта часть мозга способствует работе определённых сегментов. При этом, активность нейронов увеличивается, пишет vistanews.ru.

Опыты проведены на лабораторных мышах исследователями из американского университета.

Как заявили эксперты, в момент занятия бегом обнаружены положительные изменения.

Фиксация информации, которая поступает в мозг, происходит в режиме без нагрузок в случае активации процессов синаптической передачи двух последующих нейронов. Эти действия специалисты трактуют многовременной потенциацией.

Мыши, которые бегали в колесе, показали высокие отметки той самой потенциации, в отличие от тех собратьев, что находились в спокойном состоянии на время эксперимента. Бегающие грызуны после опытов меньше ошибались в результате выполнения заданий на сохранение памяти в прохождении лабиринта.