Мацеревич: Американские эксперты доказали факт взрыва на борту самолета Качиньского 21.02.2018, 16:07

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Антоний Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Глава Смоленской подкомиссии рассказал о расследовании причины крушения польского президентского борта Ту-154М.

Глава Смоленской подкомиссии Антоний Мацеревич заявил о новом доказательстве взрыва на борту самолета Ту-154М, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском. По его словам, это доказывают исследования, проведенные экспертами из Национального института авиационных исследований Уичитского университета (штат Канзас), сообщает «Радио Польша».

«Двери с левой стороны самолета были выбиты изнутри ударной волной, сила которой в 10 раз превышала показатели, связанные со скоростью падения самолета. Все это было рассчитано, реконструировано и наглядно продемонстрировано экспертами Уичитского университета», - сказал глава Смоленской подкомиссии.

Американские эксперты собирают материалы для создания виртуальной модели борта Ту-154М на воздушной базе тактической авиации в Миньске-Мазовецком. По словам Антония Мацеревича, эксперты создадут две симуляции катастрофы. Одна из них будет опираться на данные МАК (Межгосударственный авиационный комитет) и комиссии Миллера, вторая – на данные, собранные новой польской Смоленской подкомиссией.

Мацеревич добавил, что в апреле будет представлен технический доклад о причинах Смоленской катастрофы. По его словам, окончательный доклад может быть составлен после окончания эксгумаций жертв авиакатастрофы.