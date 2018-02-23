Пять способов побороть страх и полюбить вождение 2 23.02.2018, 19:01

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Страх перед вождением авто не возникает на ровном месте.

Многие женщины сталкиваются с этой проблемой: хочется научиться водить машину, но страшно. Как преодолеть страх вождения? Возможно ли это вообще? Что нужно, чтобы водить автомобиль спокойно и без нервов? Об этом рассказывает toneto.net.

1. Вождение автомобиля по городу - это практика.

Чем больше практики вождения, тем меньше страха. Самое трудное - начать ездить самостоятельно, без инструктора или помощника на пассажирском сиденье (часто эту роль выполняют муж или отец). Очень важный момент: перед тем, как начать ездить по городу на машине самостоятельно, начните уверенно ездить с инструктором по вождению.

2. Повторите теорию и хорошо выучите правила дорожного движения.

Совсем не обязательно учить остаточную высоту протектора или исключения, которые предполагает знак "Остановка запрещена". Лучше усвойте, что означает дорожная разметка (да-да, она есть не везде, но там, где есть, очень облегчает движение, особенно для новичков), повторите все, что касается знаков приоритета, найдите в интернете билеты для сдачи экзаменов и пройдите на "отлично" все, что касается проезда перекрестков. Этого достаточно для безопасной езды. Остальное постигнете по мере необходимости.

3. Начните ездить по одному-двум маршрутам, чтобы преодолеть страх вождения.

На знакомой дороге вы всегда будете чувствовать себя увереннее. Там, где знакомые знаки и разметка, вы можете сконцентрироваться на таких элементах движения, как обгон или поведение в нестандартной ситуации. Не торопите себя. Страх вождения пройдет постепенно. Выезжайте на новый маршрут только тогда, когда будете абсолютно спокойно, без стресса, ездить по уже знакомому маршруту.

4. Научитесь пользоваться навигатором: страх за рулем часто связан с незнанием дороги.

Если предполагаете, что придется поехать в малознакомое место, установите нужный пункт в навигаторе. Для новичков это прекрасный способ уменьшить стресс во время движения. Вспомните, что было, когда вы занимались с инструктором по вождению? Он говорил, куда ехать, и вы ехали. С навигатором - все то же самое.

5. Найдите в интернете игры - симуляторы дорожного движения.

Давно известно, что игры-симуляторы помогают в обучении. На симуляторах учатся хирурги, пилоты и представители многих других ответственных профессий. Конечно, в игре не будет ответа на вопрос "как избавиться от страха вождения автомобиля", но вы сможете без риска совершать ошибки. А они, как известно, являются важным этапом любого обучения.