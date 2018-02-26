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С 1 марта в Беларуси снижаются экспортные пошлины на нефть

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  • 26.02.2018, 17:22
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В предыдущий раз ставки пошлин на нефть изменялись 1 февраля.

Беларусь с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, пишет «Беларусь и мир».

Соответствующее решение содержится в постановлении совмина от 23 февраля № 145, сообщает пресс-служба правительства.

Ставка на сырую нефть будет снижена со 120,1 до 119,5 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 66,0 до 65,7 доллара, на товарные бензины – с 36,0 до 35,8 доллара.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 35,8 доллара за тонну (была 36,0 доллара). Такая же установлена в отношении дизтоплива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и других масел.

В предыдущий раз ставки пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они были повышены.


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