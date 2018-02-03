В Бресте появятся указатели на китайском языке? 1 3.02.2018, 10:58

Премьер Кобяков выдвинул предложение объявить 2018 год «Годом туризма Беларуси в Китае».

В связи с этим в Бресте возникает необходимость адаптировать городскую туристическую инфраструктуру для приема туристов из Поднебесной. Уже сегодня для приема китайских туристов отдел образования, спорта и туризма Брестского горисполкома совместно с субъектами туриндустрии города разрабатывает специальный «План мероприятий», пишет «Вечерний Брест».

Основными направлениями этого документа являются увеличение количества гидов-переводчиков для китайских тургрупп, издание рекламно-информационных материалов о нашей стране и городе на китайском языке, установка элементов навигации на китайском языке на основных туробъектах, расширение сети объектов общественного питания, ориентированных на китайскую и восточную кухни.