Литовцы назвали Беларусь «недружественной страной №2» после России 14 8.02.2018, 10:59

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Фото: charter97.org

Опрос проводился по заказу Министерства иностранных дел Литвы.

Портал DELFI опубликовал результаты опроса, проведенного по заказу Министерства иностранных дел Литвы компанией Vilmorus. Опрос проходил в декабре 2017 года. В нем участвовал 1001 респондент.

На вопрос о том, какие страны являются недружественными по отношению к Литве, 65% респондентов ответили, что - это Россия. На втором месте была Беларусь, ее назвали 18,3% респондентов. Третьи в списке США, в них угрозу видят 5,5% опрошенных.

В то же время литовских респондентов попросили ответить, с какими странами, по их мнению, Литва должна сотрудничать наиболее активно? Большинство - 62% опрошенных - назвали Польшу. На втором и третьем месте оказались Латвия и Эстония, которые назвали соответственно 57,9 и 52,3% респондентов. Почти половина участников опроса также назвала Германию, 35% - Беларусь и США.

Респонденты могли выбрать из указанных 16 стран мира столько государств, сколько хотели, либо вписать собственный вариант.