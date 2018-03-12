Жители Иркутска вышли на митинг «За бойкот президентских выборов» 12.03.2018, 22:42

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Акция прошла в центре города.

В центре Иркутска сегодня прошел митинг "За бойкот выборов президента России", сообщает сайт «Сибирь.Реалии».

На мероприятие собрались более сорока человек. Митингующие пришли с плакатами "Пойду на выборы, когда будет выбор", "Выборы без выбора", "Срок Путину – срок каждому".

"Выбирать между какими-то странными людьми, имеющими высокие доходы и сидящими в Москве, – совершенно неактуально. Что касается предстоящих выборов, мы прекрасно видим, что даже для уровня представительной демократии, происходит фарс на фарсе. Мы все понимаем, кто будет президентом, поэтому нужно выходить против этой диктатуры", – заявил участник митинга Игорь Мартыненко.

Для всех пришедших был организован "открытый микрофон", любой желающий мог высказать свое мнение по теме акции протеста. Однако тех, кто выступал, было плохо слышно, так как в нескольких метрах от места проведения протеста работала снегоуборочная техника муниципального предприятия.

Выступавший сторонник иркутского штаба оппозиционера Навального Захар Сарапулов сообщил, что главная задача штаба – организовать качественное наблюдение в день голосования, и они уже подготовили 195 наблюдателей в Иркутске. Штабу Навального не хватает еще 50 добровольцев, чтобы присутствовать на всех избирательных участках Иркутска.

"Избирательное законодательство у нас меняется чаще, чем проходят выборы. И эти изменения привели к тому, что не допускают наблюдателей от ряда СМИ. Все это направлено на то, чтобы осложнить контроль за голосованием. Мы видим, как власти проводят мероприятия, чтобы повысить явку. Наша задача – донести до людей, что 18 марта будет спектакль, а не выборы", – заявил один из организаторов митинга Андрей Калинкин.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов на пост главы государства. Власти не допустили к выборам Алексея Навального, ссылаясь на его судимость. Сторонники оппозиционного политика агитируют за бойкот выборов.