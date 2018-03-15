В Беларуси на пятницу объявили оранжевый уровень опасности

В Беларуси на пятницу объявили оранжевый уровень опасности1
- 15.03.2018, 11:28
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Резкое похолодание ожидается в стране 16 марта.
Только снег начал таять, как снова температура опустится ниже нуля. Резкое похолодание ожидается в стране в пятницу. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, пишет tut.by.
По республике в пятницу, 16 марта, на большей части территории республики ожидается резкое похолодание, на дорогах гололедица.
16 марта преимущественно по юго-восточной половине Беларуси пройдут осадки, в основном снег и мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…8°С, по северу при прояснениях воздух охладится до −9…10°С, максимальная температура днем составит −4…+2°С; лишь в южных районах ночью около 0°C, днем +3…4°С.