Семь надежных б/у авто из Японии, которые никогда не подведут 1 17.03.2018, 20:45

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Фото: CarGurus

Машины Страны восходящего солнца с каждым годом становятся все лучше.

Еще в 1990-е годы автомобили из Германии и Японии считались наиболее надежными. Но в последнее десятилетие немецкие компании серьезно сдали свои позиции. А вот машины Страны восходящего солнца, напротив, становятся все лучше. Их многотысячные пробеги уже не удивляют водителей, а следующие 7 моделей достойны того, чтобы о них упомянуть особо, пишет autotheme.info.

1. Nissan Murano, 2007-2014 года

В 2015 году на рынке появился среднеразмерный кроссовер Nissan Murano третьего поколения. По мнению автомобильных специалистов, эти машины выглядят более впечатляюще, чем предыдущая модель, но отстают от нее в плане надежности практически по всем параметрам.

2. Honda Civic, 2005-2011 года

Сложно поспорить с тем, что одним из самых известных японских автомобилей в мире является Honda Civic. Недорогая компактная машина не может предложить водителю ультра-роскоши или особенной динамики. Но этот автомобиль завоевал любовь миллионов автолюбителей своей надежностью.

3. Honda Jazz, 2007-2014 года

По мнению многих специалистов, Honda Jazz – это один из самых надежных автомобилей последних лет. Простая, но эффективная конструкция машины отлично выдержала проверку временем.

4. Toyota Sienna, 2010-2015 года

Toyota Sienna – редкий зверь в наших краях, но это один из лучших минивэнов, продаваемых в Америке. Тысячи водителей утверждают, что это идеальная машина для поездок всей семьей. Sienna редко ломается, а в случае ДТП отлично защитит пассажиров, особенно детей.

5. Lexus GS, 2011-2015 года

В сравнении с предыдущими поколениями, нынешняя версия Lexus GS все так же дарит водителю море комфорта и динамику. Владельцы дорестайлинговых Lexus GS четвертого поколения могут подтвердить, что это очень надежные автомобили.

6. Toyota Prius, 2009-2015 года

Гибридный автомобиль Toyota Prius третьего поколения немного отстает от обновленной модели в характеристиках, уровне комфорта и управляемости. Но когда речь заходит о надежности, машины 2009-2015 годов считаются практически безотказными.

7. Toyota Tundra

Автомобили Toyota известны высоким качеством сборки и долговечностью, а внедорожники и пикапы этой японской компании являются практически безотказными. В пикапе Toyota Tundra хорошо продуманы все элементы конструкции, начиная с передних фар и заканчивая откидным бортом.