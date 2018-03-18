На «выборах» в Дагестане вбрасывают бюллетени и нападают на наблюдателей 18.03.2018, 11:26

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ФОто: novayagazeta.ru

«Выборы» в республике РФ проходят с многочисленными нарушениями.

Наблюдатели в республике Дагестан пишут о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Во-первых, на подходе к УИКам №1125 и 1126 висят большие плакаты с портретом Путина и «Единой Россией». Во-вторых, наблюдателей посадили в место, откуда не видно урну с бюллетенями. «Сидите и наблюдайте!», — так им запрещают передвигаться по залу и вести видеосъемку, сообщает «Новая газета».

В-третьих, на УИК №1028 в Махачкале в качестве пробы в урну бросили несколько бюллетеней, но доставать их оттуда не стали. Ну и наконец, неизвестный мужчина напала на наблюдателя после отказа убрать камеру.