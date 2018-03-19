Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса 7 19.03.2018, 16:49

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Фото: mk.ru

Военные призываются на срок до двух месяцев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Сборы будут проходить в вооруженных силах, органах государственной охраны и ФСБ, сообщает «Коммерсант».

Военные сборы будут проведены в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов федерации, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определит Министерство обороны.

В 2017 году указ о сборах был подписан в апреле.