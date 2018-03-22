Сколько стоят картины самых дорогих белорусских художников? 22.03.2018, 15:40

Для многих остается тайной и совершенно необъяснимым явлением то, как формируются цены на картины.

Почему «Черный квадрат» оценивается в 20 миллионов долларов, а завораживающие пейзажи Айвазовского продаются в среднем за 1 миллион? Среди мировых рекордсменов по ценам есть и художники с белорусскими корнями, пишет planetabelarus.by. За сколько сегодня продаются их картины?

Хаим Сутин, «Бычья туша», $28 165 000

Хаим Сутин родился в Смиловичах, что недалеко от Минска, в 1893 году. Он рос в очень бедной еврейской семье. В 14 лет ему пришлось сбежать из родительского дома в Минск, так как родители не разделяли его увлечения рисованием. Через два года он отправился в Вильню, еще через 4 года перебрался в Париж. Все это время он очень бедно жил и много работал. К счастью, признание пришло к Сутину еще при жизни. Ему было 34, когда прошла его первая персональная выставка. Его творчеством заинтересовались, он купил машину и дом, но вряд ли тогда он догадывался, сколько будут стоить его картины через 100 лет.

Сегодня эта картина является самой дорогой из всех его работ.

Это картина «Бычья туша», которую Сутин написал примерно в 1923 году. В 2016-м на британском аукционе «Christie's» ее выкупили больше чем за 28 миллионов долларов, а Сутин попал в компанию самых дорогих художников мира.

Считается, что на эту картину его вдохновило произведение Рембрандта «Туша быка». Увидев это полотно, Сутин стал наблюдать за скотобойнями, а потом и вовсе начал заказывать освежеванные туши на дом. Он сделал множество «мясных» зарисовок и написал шесть «Бычьих туш». Эти картины за экспрессивность, живость и насыщенные цвета оценили уже в 1920-х.

Сутин никогда не был массово популярным художником. Вряд ли многие захотят повесить в гостиной репродукцию его «Бычьей туши». Однако у его оригинальных и ни на что не похожих картин всегда находилось множество поклонников. Сегодня пять «Бычьих туш» хранятся в музеях разных стран, одна картина ушла к частному коллекционеру.

В англоязычных источниках Сутина называют русско-французским художником. Ведь на момент его рождения Беларусь входила в состав Российской империи. Он умер в возрасте 50 лет от язвы. И больше никогда не бывал в Беларуси, где многие его родственники погибли в смиловичском гетто.

«Бычья туша» — не единственная дорогая картина Сутина. Еще один его ценовой рекорд — работа «Маленький кондитер», которую продали за 18 миллионов долларов.

Еще в 1970-х эта работа стояла ровно в 100 раз меньше. Но на волне интереса к живописи начала XX века, ее цена взлетела. И кто знает, что будет дальше?

В Беларуси сегодня хранится две картины Хаима Сутина. Это «Большие луга в Шартре» и «Ева», которую в 2012 году выкупил на аукционе Белгазпромбанк за 1,8 миллионов долларов. Далеко не самая дорогая картина Сутина, но одна из самых ценных на сегодня в Беларуси.

Виктор Бабарико, председатель правления Белгазпромбанка, признавался в интервью, что торги за «Еву» на аукционе напоминали азартную игру. Ее удалось купить, назвав цену только в самый последний момент, практически на третий удар молотка.

Марк Шагал, «Влюбленные», $ 28 453 000

Если посчитать все картины Хаима Сутина, проданные по рекордно высоким ценам, то становится ясно, почему он считается одним из самых дорогих художников мира. Но его основной рекорд, «Бычью тушу», в конце прошлого года побила картина еще одного живописца с белорусскими корнями. Это полотно Марка Шагала «Влюбленные», которое на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке ушло с молотка за $ 28 453 000. А значит, самая дорогая картина, к которой причастна Беларусь, сегодня выглядит так.

Марк Шагал родился в Витебске в 1887 году. Как и Хаим Сутин, он рос в большой еврейской семье. Но его связь с Беларусью оказалась прочнее. В 20 лет он уехал учиться в Санкт-Петербург, а позже оказался и в Париже. Но ему еще было суждено вернуться в родной Витебск, который попал на множество его картин. К тому же именно в Витебске он познакомился с любимой Беллой, его женой и музой, которая была вместе с художником 40 лет.

На картине «Влюбленные», за которую сражались три претендента, изображены Марк и Белла. Покупатель пожелал остаться неизвестным, но, скорее всего, картина, написанная в 1928 году в Париже, уехала в Россию. На аукционе полотно Шагала опередило по стоимости даже работы Моне и Пикассо, несмотря на то, что первоначально оценивалось в 18 миллионов долларов.

До продажи картины «Влюбленные», рекордной для Шагала была сумма в $14 850 000, в которую оценили его произведение «Юбилей» в далеком 1990 году. На ней также изображены Марк и Белла, как видно, картины, посвященные их любви, сегодня одни из самых популярных среди большой коллекции автора.

В 2013 году Белгазпромбанк выкупил три картины Шагала. Это «Лунатик», «Часы на пылающем небе» и «Зеленый пейзаж». Самым дорогим из них оказалось полотно «Часы на пылающем небе», которую банк приобрел за 605 тысяч долларов.

Лев Бакст, «Желтая султанша», $ 1 470 000

Дотянуться до таких рекордсменов по стоимости картин, как Сутин и Шагал, непросто, но есть и другие белорусские художники, чьи картины сегодня стоят не мало. Например, Лев Бакст, который был не только художником, но также сценографом и дизайнером.

Он родился в Гродно в 1866, тоже в еврейской семье. Долгое время прожил в Санкт-Петербурге, а ближе к 40 годам начал работать в Париже над театральными декорациями и произвел там настоящий фурор. Его яркие костюмы с русскими и латиноамериканскими мотивами очаровали французов, и он стал знаменитостью. В 1920-х его лекции в Америке стоили от 2 тысяч долларов.

Сегодня выставки его работ проходят в самых известных музеях мира, а его картины и эскизы часто попадают на аукционы. Например, в 2012 году его театральный эскиз «Желтая султанша» был продан за полтора миллиона долларов, хоть оценивался почти в три раза меньше.

В корпоративной коллекции Белгазпромбанка есть несколько картин Льва Бакста. Это «Венеция. Купальщики на Лидо», «Рыбак с курительной трубкой», «Пейзаж с кипарисами».

Высоко оцениваются и картины Валентия Ваньковича, который родился в 1800 году в дворянской семье неподалеку от Минска. Он тоже со временем перебрался в Париж, а писал чаще всего портреты. Его работы сегодня хранятся в музеях Литвы, Польши, Франции и России.

До недавнего времени в Беларуси не было ни одной его картины. Но опять же Белгазпромбанк купил «Портрет Томаша Зана», написанный рукой Ваньковича. Сколько стоила эта картина, неизвестно. Но она примечательна еще и тем, что на ней изображен еще один известный белорус, филомат и поэт Томаш Зан, и это его единственный известный живописный портрет.

На самых крупных аукционах часто встречаются работы еще одного современника Сутина и Шагала — Михаила Кикоина. Он также родился в Беларуси, учился в Минске, Вильне, а потом переехал в Париж и жил в «Улье». Еще во время жизни стал организовывать персональные выставки, много путешествовал. Сегодня картины Кикоина, на творчество которого, как считается, сильно повлиял Сутин, часто продаются по ценам от 10 до 20 тысяч долларов.