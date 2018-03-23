Звезда Купаловского театра вышла замуж за немецкого актера 23.03.2018, 17:54

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Фото: kp.by

Валентина Гарцуева — представительница знаменитой белорусской театральной династии.

Актриса Купаловского театра Валентина Гарцуева вышла замуж за 44-летнего немецкого актера Жан-Марк Биркхольца. Информацию об этом tut.by подтвердили ее коллеги.

В интервью «Народной Воле» Валентина рассказывала, что познакомилась с Жан-Марком еще в 2012 году, когда немецкий актер снимался в Минске в военной драме «Смерть шпионам». Но более тесно стали общаться летом прошлого года. Совместное фото с Жаном-Марком Валентина выставила в инстаграмм лишь в декабре 2017-го.

Публикация от Валентина Гарцуева (@valia_gartsuyeva) 18 Дек 2017 в 12:25 PST

В январе 2018 года актриса на вопрос о возможности свадьбы ответила, что «все в процессе».

— Мы очень хотим семью, и прилагаем к этому все свои усилия. Занимаемся документами, и поскольку живем в разных местах, это затягивается. Хотя Марк каждый месяц, пользуясь безвизовым въездом на 5 дней, прилетает в Минск…

На уточняющий вопрос, не собирается ли Гарцуева уехать из страны, как это сделала Светлана Зеленковская и Анна Хитрик, Валентина ответила, что «первое время мы решили жить в Минске. Так что я здесь».

Валентина Гарцуева — представительница знаменитой белорусской театральной династии. Она дочь заслуженной артистки Беларуси, звезды Купаловского театра Зои Белохвостик и режиссера, художественного руководителя Республиканского театра белорусской драматургии Александра Гарцуева. В Купаловском театре также работали ее дедушка, народный артист Беларуси Валентин Белохвостик и прадедушка, народный артист Беларуси Глеб Глебов.

Сама Валентина работает в Купаловском с 2007 года, среди ее ролей Барбара в «Чорнай панне Нясвіжа», Ганна в «Людзі на балоце», Нина Заречная в «Чайке».