закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Задержана журналистка Ольга Чайчиц

13
  • 25.03.2018, 10:33
  • 2,882
Ольга Чайчиц
Фото: racyja.com

Журналистке не дали выехать на празднование Дня Воли.

Сегодня утром по дороге в Минск задержали журналистку Ольгу Чайчиц.

«Не можем выехать из деревни, где живем. Задержали возле дома.

С праздником!», - написала Ольга Чайчиц в «Фейсбуке».

Напомним, что режим Лукашенко провел превентивные аресты участников празднования 100-летия БНР.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».

Сегодня утром в Марьиной Горке был задержан поэт и общественный активист Славомир Адамович.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман