Белорусы Варшавы отпраздновали День Воли шествием 25.03.2018, 13:48

Фото: facebook.com

Участников праздничной акции поприветствовал депутат польского Парламента.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил активист, организатор Дня Воли в Варшаве Витовт Сивчик:

- День Воли в свободной стране. Полиция сопровождает шествие спецсигналами, с трибуны звучит приветствие от депутата Парламента.

Белорусы Варшавы поздравляют друг друга с великим юбилеем и выражают солидарность с политзаключенными.

Не погаснут звезды в небе, пока небо будет! Всех с праздником! Жыве Беларусь!

Фото: facebook.com

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.