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США и страны ЕС массово высылают российских дипломатов

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  • 26.03.2018, 16:15
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(обновлено) Высылается около cотни российских дипломатов.

США приняли решение о высылке десятков "российских разведчиков" и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля", сообщил журналистам чиновник из администрации США, сообщают РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок", — сказал чиновник журналистам.

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", — добавил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Cтало известно, что Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России.

Франция приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.

Германия приняла решение о высылке четыре сотрудника российских спецслужб, работающие в ФРГ под дипломатическим прикрытием.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом.

Латвия высылает одного российского дипломата.

Дания вышллет 2 представителя российских посольств

Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов.

Италия вышлет двух российских дипломатов.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском городе Солсбери с признаками сильного отравления нервно-паралитическим веществом – на скамейке возле торгового центра.

6 марта глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля.

Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата, приостановить двухсторонние контакты с РФ.


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