Удар по Кремлю: Какие страны выслали российских дипломатов 5 27.03.2018, 10:10

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Фото: Getty Images

США, Канада, Австралия и страны Европы массово высылают российских дипломатов.

26 марта стало известно, что США, страны Европы и Канада высылают российских дипломатов в знак протеста против отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

CША выслали 60 российских дипломатов и закрыли генеральное консульство в Сиэтле.

Cтало известно, что Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России.

Франция приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.

Германия приняла решение о высылке четыре сотрудника российских спецслужб, работающие в ФРГ под дипломатическим прикрытием.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом.

Латвия высылает одного российского дипломата.

Дания вышллет 2 представителя российских посольств

Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов.

Италия вышлет двух российских дипломатов.

Румыния и Хорватия высылают по одному дипломату.

Канада приняла решение о высылке четырех дипломатов.

Польша выслала четырех российских дипломатов.

Австралия, Норвегия и Македония также присоединились к высылке российских дипломатов: Македония и Норвегия выслали по одному человеку, Австралия выслала двоих дипломатов.

Россия заявила о том, что примет зеркальные меры по отношению стран, выславших российских дипломатов.

Напомним, все началось после того, как прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в России Британского совета.