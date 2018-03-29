Как в Несвиже сделали один из первых в мире прообразов компьютера 29.03.2018, 11:26

В 18-м веке часовой мастер и механик Евно Якобсон приехал на работу к Михаилу Казимиру Радзивиллу.

Союз дизайнеров издал каталог «Тутэйшы дызайн: асобы i рэчы». В алфавитном порядке в нем перечисляются сделанные на территории Беларуси вещи. Работая над ним, менеджер проектов Павел Дорохин узнал о первой в Восточной Европе счетной машине с принципами современных компьютеров, которую не позднее 1770 года сделал в Несвиже Евно Якобсон. Устройство включили в расширенную версию каталога на сайте Союза, пишет dev.by.

— В Беларуси создавалось много уникальных вещей. Мы выбрали несколько сотен. Отдельное внимание уделили промышленному производству, которое пока не исследовано в должной мере. Таких устройств, начиная от «Паскалины» и машины Бэббиджа, было штук 15. То, что сделал Якобсон, не обгоняло время, но эти машины делались в одном или нескольких экземплярах и каждая была уникальной. Несвижское устройство не было прямой копией зарубежных аналогов, — рассказывает дизайнер Павел Дорохин.

С начала 19 века машина Якобсона хранится в Петербурге. Павел предполагает, что ее вывезли после войны 1812 года, когда Несвиж разграбили российские войска, ведь Радзивиллы поддержали Наполеона. Тогда из города увезли почти все ценное. Теоретически, машину могли украсть и раньше. Российские войска в то время захватывали Несвиж несколько раз: в 1768, 1792 и в 1812 году.

В России часто называют созданное Якобсоном устройство «первой отечественной счетной машиной» или «первой на территории бывшей Российской империи» или даже «Советского союза». Но оно было создано в Речи Посполитой и никакого отношения к России не имело. Сейчас это единственный в музеях этой страны памятник вычислительной техники 18 века.

— В каких-то странах постоянно происходит обмен ценных вещей. Вопрос возвращения машины Якобсона может решиться только на дипломатическом уровне. Инициатива снизу, конечно, должна идти, например, из Академии наук. Нужно забрасывать власти письмами. За рубежом успешные примеры есть, — уточнил Павел.

Пока государство интерес к этому устройству не проявляет. Можно было, например, сделать копию для несвижского краеведческого музея. Машина исследована, ее устройство описано, есть чертежи.

Часовой мастер и механик Евно Якобсон приехал в Несвиж на работу к Михаилу Казимиру Радзивиллу. Свою вычислительную машину он создал в виде латунной коробки на четырех ножках. Сейчас она находится в Музее им. Ломоносова в Петербурге.

В устройстве отсутствует отдельный механизм для умножения, но это можно делать повторным сложением. Деление выполняется как последовательное вычитание. Операции проводятся над любыми числами, сумма которых меньше 109.

Чтобы выполнить сложение, нужно повернуть ключами со стрелками поводки, пока они не установятся напротив нужных цифр, затем ключи отпускаются и поводки под действием пружины возвращаются в исходное положение, а в специальных окошках появляется первое слагаемое. Так же набирается и второе слагаемое. В тех же окошках появляется результат операции. В машину встроен механизм передачи десятков. Устройство также может определять частное: автоматически подсчитывать число произведенных вычитаний.

Авторство машины известно из надписи на ней по-немецки: «Erfunden und verfertigen von dem Hebreer Jewna Jacobson, Uhrmacher und Mechanicis in der Stadt Nieswiez in Lithauen, Gouvernement Minsk» («Изобретена и изготовлена евреем Евно Якобсоном, часовым мастером и механиком в городе Несвиже в Литве, Минское воеводство»). Сопоставив исторические данные, исследователи определили и примерное время ее создания: не позднее 1770 года.

О самом Якобсоне биографических данных нет. Вероятно, он приехал в Несвиж ребенком и обучился ремеслу самостоятельно. Тогда город находился в плохом состоянии. Шведы уничтожили замок, россияне несколько раз палили и грабили город. Пожары уничтожили большую часть преимущественно деревянной жилой застройки.

Преобразил город Михаил Казимир Радзивилл. Он открыл типографию, кадетский корпус, основал первые в ВКЛ мануфактуры, организовал театр, музыкальную, вокальную и балетную школы, оркестр народных инструментов. К нему на службу и попал Якобсон. Свою машину он делал больше года. Вероятно, незадолго до вхождения Несвижа в состав России, он переехал в польский город Лодзь. В Гнезно хранилась золотая чаша 1786 года с подписью Е. Якобсона, но ее украли.

Первый арифмометр придумал в 1623 году Шиккард. Затем аналогичные устройства сделали Паскаль в 1646 году и Лейбниц в 1673 году. Первое серийно выпускавшееся механическое счетное устройство сделал в 1820 году де Кольмар. До 19 века иметь дома «калькулятор» могли себе позволить лишь очень богатые люди.