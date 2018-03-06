Николай Статкевич подаст новую заявку на шествие в День Воли 5 6.03.2018, 18:40

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Николай Статкевич

Заявку на проведение акции планируется подать 7 марта.

Рабочая группа по проведению шествия на День Воли определила время и маршрут проведения демонстрации 25 марта в Минске. Об этом сообщил в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

По его словам, начало шествия под названием «Марш достоинства и свободы» запланировано на 12:00 на площади Якуба Коласа.

Заявку на проведение акции Статкевич с соратниками планирует подать 7 марта. В ней будет заявленный маршрут «Площадь Якуба Коласа - проспект Независимости - площадь Победы - ул. Киселева - ул. Богдановича - Оперный театр».

Если в Мингорисполкоме не дадут разрешение на акцию, написал Статкевич, шествие пойдет маршрутом «площадь Якуба Коласа - проспект Независимости - улица Янки Купалы - Оперный театр».