Слуцкая Жанна д’Арк 8.03.2018, 12:59

У белорусов есть своя Орлеанская дева.

Правда, не совсем орлеанская, а слуцкая, тем не менее еще одна эмансипированная белорусская княжна заслуживает внимания. До наших дней история сохранила немного достоверных фактов о биографии Анастасии Слуцкой, однако красивой легендой мы можем гордиться и сегодня, пишет belsat.eu.

Вдова-воительница

Молоденькую Анастасию с князем Слуцким и Копыльским Семеном женили в начале 90-х годов XV века. Наслаждаться семейной жизнью молодым суждено было недолго. Муж постоянно боролся с непрестанными набегами воинственных татар, которые не давали покоя землям ВКЛ. Разоренное княжество ослабело настолько, что в результате Слуцк потерял Магдебургское право. В 1503-м году князь Семен сильно болеет и уходит из жизни, оставляя молодую жену, детей и княжество без опеки. Решительная Анастасия становится регентом несовершеннолетнего сына Юрия и берет правление в свои руки. Княжна начинает укреплять город. При ней отстроены верхний и нижние замки, вместо деревянной женщина строит каменную Троицкую церковь в честь успешной обороны от татар и в память о погибших.

После смерти мужа княгиня сама занимается защитой княжества и стоит во главе Слуцкой армии. Не известно, брала ли Анастасия меч в руки, но если уж и создавать легенду, то можно, пожалуй, немного и помечтать. Представьте себе средневековое оружие. Железный доспех вместе с кольчугой весил от 20-ти до 50-ти кг. Плюс тяжеленный меч, которым нужно было умело махать. А еще невероятная сила и мужество женщины, чтобы на это решиться. Красивая легенда о белорусской Жанне д’Арк надолго увековечена в знаменитом фильме 2003-го года, который так и называется «Анастасия Слуцкая». Кинолента (конечно, не без обаяния актрисы Светланы Зеленковской) дарит нам драматический экшен о белорусской женщине-воине, полной красоты и мудрости, однако не раскрывает еще один интересный узелок биографии Анастасии.

Как строптивая вдова оставила с носом кавалера-афериста

Казалось бы: от татар отбилась, город строится, сын подрастает, – дайте пожить спокойно женщине! Так нет. Слишком лакомым она была кусочком, чтобы избежать ухаживаний князей, один из которых был самым ярким авантюристом-подельником в белорусской истории. Черт один знает, когда познакомились Михаил Глинский с Анастасией, но один из польских историков утверждает, что некоторое время княгиня даже крутила с ним роман. Крутить крутила, но когда приехал свататься, дала ему от ворот поворот. А это был не просто князь, а кандидат с претензией.

Шел 1508-й год. В свое время Михаил Глинский был первым лицом в Речи Посполитой, занимавший пост спикера, фактически руководил страной, но после смерти короля Александра свой авторитет потерял. И не удивительно, амбициозный магнат имел много завистников и врагов, и один из поклепов привел к тому, что новый король Сигизмунт снял его с должности. Обиженный вельможный дворянин начинает плести интриги, чтобы снять короля. Даже начинает информационную войну – распускает сплетни, что Сигизмунд намерен сильно ограничить права православных жителей. Глинскому удается перетянуть на свою сторону богатых родственников и получить поддержку московского князя Василия III. Бывший предводитель начинает настоящую «гибридную» войну в стиле XVI века. Чтобы вернуть власть, он пытается отделить юг ВКЛ и образовать отдельное Киевское княжество под протекторатом Москвы. Что-то мне это напоминает… Слуцкая и Копыльская земли были бы прекрасным дополнением к новому княжеству.

Возможно, именно это подтолкнуло мстительного магната подбивать клинья к молодой и состоятельной княжне, которая отказывает ему в браке. Для одного из самых богатых и властолюбивых магнатов страны – это был удар ниже пояса. Два раза Михаил Глинский идет с войском на Слуцк, чтобы силой принудить непокорную княгиню к браку. Но не на ту напал! Два раза Анастасия защищает себя и свой город, а сам авантюрист с ничем всерьез и надолго сбегает в Московию.

Памятник княгине в Слуцке

Почему Анастасия, которая якобы имела отношения с Глинским, ему отказала? Мы можем только догадываться. Возможно, она боялась за наследство для сына. Возможно, была настолько преданной королю и стране, что не хотела ее разделения. Возможно, просто Глинский оказался плохим любовником. Но то, что княжна умело постоять за себя и своих подданных – бесспорно.

После совершеннолетия Юрия мудрая и сильная Анастасия передала власть сыну, а сама умерла в пожилом возрасте. В сентябре прошлого года в Слуцке ей поставили памятник.

Строптивая «Слуцкая» на съемочной площадке

Светлана Зеленковская в роли Анастасии Слуцкой

Интересная история, связанная с мужеством и моральным выбором случилась и в наше время. Во время съемок «Анастасии Слуцкой» был момент, когда приезжал Лукашенко. Все было подготовлено для того, чтобы «задобрить» правителя. Воинственная Анастасия в кольчуге (Светлана Зеленковская) должна была подъехать на лошади и вручить Лукашенко… цветы. Странно, что на встрече не попрятали все железные мечи и острые предметы.

Светлана Зеленковская, однако, вопреки всем, кто капал на мозги сверху: министрам, замминистрам культуры, режиссеру… взяла и никуда не поехала. Повлияла ли история Анастасии на Светлану, передалось ли ей мужество женщины, которая умела сказать твердое «Нет!»? Но в момент всеобщего давления она просто закрыла глаза руками и отказалась. А правителя оставила без цветов.