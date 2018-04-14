США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии 10 14.04.2018, 8:29

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Фото: AP

Были атакованы химические объекты режима Асада.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам. Ранее о решении начать операцию в Сирии вместе с Великобританией и Францией объявил президент США Дональд Трамп, сообщает «Голос Америки».

Глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что удары начали наносить в 9 часов вечера по американскому времени (4 утра по минскому времени). По его словам, были атакованы «научный центр в Дамаске, склад химического оружия в западном Хомсе, хранилище химикатов и командный пункт неподалеку от Хомсы», передает Немецкая волна.

Данфорд также заявил, что США не уведомляли Россию об ударе по Сирии. «Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — сказал он.

При этом в Пентагоне заверили, что цели для удара в Сирии подбирались таким образом, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что удар по Сирии был однократным, однако глава Пентагона не исключил очередных военных акций в будущем. «Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие», — добавил он.

В Минобороны России рассказали, что флот США, а также американские и британские ВВС наносили удары по гражданским и военным объектам в Сирии с 3.42 до 5.10 по минскому времени — в общей сложности 1 час 28 минут. По заявлению, российского ведомства, по объектам в Сирии были выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, исследовательскому центру в Барзе нанесен материальный ущерб. В результате попадания нескольких ракет разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. При атаке на складские комплексы в Хомсе несколько ракет были сбиты, а некоторые из них под воздействием средств ПВО изменили траекторию полета и отклонились от заданных целей. В результате пострадали трое гражданских. ПВО Сирии перехватило несколько ракет, нацеленных на Дамаск, но науный центр в столице Сирии также пострадал.

Напомним, что США с союзниками заявили, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте произошла химическая атака, жертвами которой стали 70 человек. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на Башара Асада и Россию. Российская сторона немедленно опровергла все обвинения, обвинила в провокациях Великобританию и сообщила, что в случае атаки со стороны США оставляет за собой право «сбивать ракеты и уничтожать источники огня». В ответ на это президент США Дональд Трамп в твиттере порекомендовал России приготовиться, «потому что они прилетят».