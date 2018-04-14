США поразили в Сирии 10 объектов (Карта) 4 14.04.2018, 9:23

6,053

Ракеты США, Великобритании и Франции попали по десяти объектам в Сирии.

Как рассказал “Коммерсанту” военный источник в Сирии, ракеты США, Великобритании и Франции попали по следующим объектам:

штаб Республиканской гвардии. Батальон 105 (Дамаск);

база ПВО, расположенная под горой Касьюн (Дамаск);

аэропорт Мезза (Дамаск);

аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута);

научно-военный центр в Барзе (район Дамаска);

штаб-квартира научного центра в Джамрайя (пригород Дамаска);

батальон 41 спецзназ (пригород Дамаска);

военные подразделения в Каламуне (северный пригород Дамаска);

военный объекты в Кисве (пригород Дамаска);

военные склады в Хомсе.

Официальный Дамаск не подтверждает информацию об объектах, подвергшихся атаке.

О начале ударов по Сирии объявил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. К атаке присоединились Великобритания и Франция. Пентагон заявил, что целями стали три объекта: научно исследовательский центр в районе Дамаска, в котором занимались разработкой, исследованием и производством химических и биологических технологий, объект для хранения химических веществ к западу от Хомса, а также хранилище химических веществ и важный командный пункт под Хомсом.