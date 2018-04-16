Белорусам напомнили о девальвации 16.04.2018, 8:07

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Цены в стране в очередной раз пошли в рост.

Накануне выходных в Беларуси в седьмой раз в этом году подорожал бензин. Согласно статистике, те цены, которые регулирует государство, выросли за год почти на 10%. На фоне падающего белорусского рубля население снова вспомнило о девальвации, пишет «Независимая газета».

Причины, которые вернули в лексикон белорусов уже немного забытое слово «девальвация», имеют совершенно разную основу, но их объединяют ошибки экономической политики. Результатом становится снижение уровня жизни населения.

Цены на бензин государство начало поднимать с февраля этого года. Каждое подорожание добавляет к цене одну копейку. В результате топливо стало дороже почти на 6%. Концерн «Белнефтехим» объяснил подорожание переходом к новому механизму ценообразования. Теперь цена топлива зависит от стоимости нефти, курса валют и финансового положения белорусских нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ). В концерне обещают, что цены могут не только расти, но и падать, если конъюнктура сложится соответствующим образом.

К слову, одна из задач, которые ставит перед собой концерн, повышая стоимость бензина, – догнать российские цены. В свете резкого падения российского рубля, которое случилось на прошлой неделе, эту задачу уже можно считать выполненной. С субботы 14 апреля в пересчете на российские рубли стоимость 1 литра бензина АИ -92-К5-Евро составляет 38,83, АИ-95-К5-Евро – 41,28, АИ-98-К5-Евро – 47,7, ДТ – 41,58 российского рубля. В местных СМИ со ссылкой на компетентные источники в концерне «Белнефтехим» уже распространилась информация о том, что если российская валюта не отыграет свои позиции, то пока белорусам не стоит ожидать очередного подорожания.

Правда, «погоня» за российскими ценами – не единственная причина подорожания бензина. Главная – все-таки финансовые проблемы белорусских НПЗ, которые власти пытаются решить за счет населения. Государство затеяло их масштабную модернизацию, чтобы повысить глубину переработки нефти и успеть это сделать до того, как Россия совершит налоговый маневр в нефтяной сфере (увеличит налог на добычу полезных ископаемых и откажется от нефтяных экспортных пошлин), а сейчас ему не хватает денег, чтобы ее закончить. Налоговый маневр в России для Беларуси означает то, что ей придется покупать нефть по мировым ценам, а не дешевле на 20%, как это происходит сейчас. Увеличение глубины переработки нефти позволило бы сохранить рентабельность НПЗ на некоем приемлемом уровне. Кроме того, пострадает бюджет Беларуси, в который сейчас поступают нефтяные экспортные пошлины. По расчетам Минфина, потери составят порядка 2 млрд долл., или около 4% ВВП.

Независимые эксперты в очередной раз повторяют, что такие проблемы являются следствием недальновидности властей, сделавших ставку на отрасли, не обеспеченные собственными ресурсами. Нефтепереработка – это более 20% белорусского экспорта и около 25% – промышленного производства. В то время как нужно было выстраивать свою независимую экономику, Лукашенко сделал ставку на восстановление ее структуры советского образца, установив полную зависимость от российского рынка, говорят местные экономисты.

Логично, что снижение спроса на российском рынке, которое начало прогрессировать в последние годы, ослабило белорусскую экономику, власти не могут уже обеспечивать тот уровень социальной поддержки, который был ранее, и постепенно сокращают дотации отраслям, оказывающим услуги населению. Как результат растут цены на жилищно-коммунальные услуги. Согласно последним статистическим данным, за год они прибавили в цене 18,9%. Канализация, например, подорожала почти на 45%, вода – на 33,5%, электричество – на 16,3%, отопление – на 15,8%.

Всего потребительские цены выросли за 3 месяца на 2,5%. Даже если сохранится такой темп, власти не впишутся в плановые 6% по итогам года. Пока же все говорит о том, что рост цен может даже ускориться. Правительство больше не сдерживает спрос населения – зарплата повышается, кредиты дешевеют. Все привыкли к тому, что цены постоянно растут, поэтому и производители, и торговля их тоже постоянно повышают. «Высокие инфляционные ожидания», – говорит по этому поводу Нацбанк Беларуси и называет этот фактор одним из основных, влияющих на рост цен.

На белорусском рынке очень велика доля импорта, поэтому падение курса белорусского рубля, который на прошлой неделе устремился следом за российским, грозит стать еще одним фактором риска. Во-первых, увеличится стоимость импортных товаров, во-вторых, вырастет спрос на иностранную валюту.

На интернет-форумах, в кухнях и на страницах негосударственных газет снова обсуждается вопрос, не пора ли бежать менять дешевеющие белорусские рубли на доллары или евро и не грозит ли стране очередная девальвация. Эксперты, правда, рекомендуют еще не паниковать. В первую очередь потому, что власть пока не вернулась к практике печатания пустых денег, что, собственно говоря, в предыдущие годы и приводило к девальвациям. Экономисты объясняют, что зарплата белорусов выросла за счет вымывания денег с предприятий, а господдержка этим предприятиям оказывается за счет уменьшения социальных программ. В результате, правда, население все равно оказывается крайним – повышенная зарплата уходит на оплату повышенных тарифов и цен, уровень жизни как минимум не растет, как максимум – падает, а нестабильность на валютном рынке создает нервозность и неуверенность.