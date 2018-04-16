Где можно недорого отдохнуть в Европе летом? 2 16.04.2018, 17:15

Названы самые дешевые пляжные курорты Европы.

12-й ежегодный Holiday Costs Barometer (Барометр цен на отдых), выпускаемый компанией Post Office Travel Money, представил рейтинг самых дешевых пляжных курортов Европы в 2018 году.

Как передает Business Insider (перевод — nv.ua), для составления списка учитывались такие девять показателей, как стоимость чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.

Несмотря на то, что рейтинг не принимает в расчет стоимость перелета и проживания, все же он дает отличное представление о стоимости вещей, в которых туристы на пляжном отдыхе нуждаются чаще всего.

В тройку самых доступных пляжных курортов Европы вошли Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии.

Полный список самых дешевых мест Европы для пляжного отдыха выглядит так:

1. Солнечный берег, Болгария – $61,95 за девять вышеупомянутых позиций

2. Мармарис, Турция – $81,11

3. Альгарве, Португалия – $97,31

4. Коста-дель-Соль, Испания – $102,03

5. Крит, Греция – $116,01

6. Коста-Бланка, Испания – $119,19

7. Пафос, Кипр – $126,19

8. Корфу, Греция – $130,09

9. Задар, Хорватия – $139,93

10. Слима, Мальта – $140,60

11. Халкидики, Греция – $143,09

12. Побережье Лиссабона, Португалия – $144,35

13. Пореч, Хорватия – $151,57

14. Майорка, Испания – $154,62

15. Ницца, Франция – $162,44

16. Лимассол, Кипр – $166,43

17. Ибица, Испания – $168,14

18. Сорренто, Италия – $174,90