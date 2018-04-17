Советы водителям: как максимально увеличить срок службы шин 17.04.2018, 13:55

Несколько «лайфхаков» для снижения расходов и безопасной езды.

Исследования показали, что тормозной путь изношенных шин на мокрой дороге в три раза больше, чем у новых шин. Кроме того, с увеличением износа протектора скорость, при которой возникает аквапланирование, снижается, пишет autonews.ua.

Поэтому специалисты рекомендуют оценивать состояние шин и проверять давление в них не только при сезонной смене, а на регулярной основе. Для обеспечения безопасности на дороге глубина протектора должна быть не менее 4 мм, а возраст шин – не превышать 6 лет.

«Изношенные шины являются одной из главных причин аварий в условиях летней эксплуатации. Сцепные свойства изношенных шин значительно ухудшаются в дождливую погоду, ставя под угрозу безопасность, особенно в экстремальных условиях», – объясняет Матти Морри, менеджер службы технической поддержки клиентов компании Nokian Tyres.

По результатам тестов авторитетного финского журнала «Tekniikan Maailma», аквапланирование изношенных шин начинается уже при скорости 75 км/ч. Для сравнения, на новых шинах аквапланирование имеет место при скорости 88 км/ч.

Также износ шин существенно отражается на тормозных свойствах автомобиля. Испытания шин с глубиной протектора 2,5 мм показали, что по сравнению с новыми шинами тормозной путь увеличивается на 6 метров. Ранее тесты «Tekniikan Maailma» показали, что шины с остаточной глубиной протектора 2 мм имеют на 12 метров больший тормозной путь, чем новые шины!

«Тестируемые шины оказались опасными, хотя разрешены законом, так как имели глубину протектора более 1,6 мм. Ответственность за состояние шин несет водитель. Он должен проверять глубину протектора, наличие трещин и повреждений, а также регулярно следить за давлением в шинах. По мере того, как шина стареет, ее характеристики ослабевают, потому стоит иметь в виду, что максимальный срок службы – шесть сезонов. Для второго автомобиля в семье и используемых реже обычного автомобилей владельцу стоит убедиться, что общий возраст шины составляет менее 10 лет. Это легко проверить по индексу на боковине шины, который содержит информацию о годе выпуска», – комментирует Матти Морри.

Увеличить срок службы шин с помощью регулярной ротации

Чтобы максимально повысить безопасность и сэкономить деньги, следует убедиться, что шина изнашивается равномерно. Если шина изнашивается только на внутреннем или внешнем плече, это свидетельствует о проблеме. Наиболее распространенными причинами неравномерного износа являются: низкое давление в шине, неправильный баланс колес или изношенные амортизаторы. В первую очередь следует проверить давление в шине. Исследования показали, что примерно 5% водителей в Финляндии, а это порядка 150 тысяч человек, эксплуатируют автомобили с неправильным давлением в шинах.

«Неравномерный износ оказывает непосредственное влияние на управляемость автомобиля. Если своевременно не выявить проблему, ущерб может оказаться непоправимым и привести к полному разрушению шины. Например, водителю стоит помнить, что проверять давление в шинах необходимо не реже одного раза в три недели. Прежде чем отправиться в дальнюю дорогу или заняться перевозкой тяжелых грузов, следует увеличить давление в шинах пропорционально нагрузке», – комментирует Матти Морри.

Многие водители удивляются, почему две шины из четырех имеют больший износ. По словам Матти Морри, шины на ведущих колесах всегда подвергаются вдвое большим нагрузкам, чем шины на ведомой оси. Поэтому, необходимо менять передние и задние колеса между собой каждые 8 тысяч км пробега или в том случае, если отличие глубины протектора между ведущими и ведомыми колесами достигает 2 мм.

Проверьте, в порядке ли ваши шины? Следуйте следующим рекомендациям при сезонной смене:

Проверьте глубину протектора. Минимальная безопасная глубина протектора составляет 4 мм; если она меньше этой величины, возрастает риск аквапланирования. Контролировать глубину протектора шин Nokian Tyres можно с помощью запатентованного индикатора степени износа Driving Safety Indicator (DSI) – цифры на центральном ребре шины показывают остаточную глубину протектора в миллиметрах.

Проверьте боковины и протектор шин. Необходимо проверять поверхность шин на наличие трещин, проколов или «грыж» – они могут привести к сокращению срока службы шин.

Проверьте центральные канавки. Любые крупные камни, застрявшие в центральных канавках протектора, могут проникнуть глубже в шину во время движения и привести к ее повреждению. Необходимо аккуратно удалить камни и прочие инородные предметы, попавшие в канавки протектора.

Проверьте износ рисунка протектора. Неравномерный или слишком быстрый износ шин может служить признаком неправильной балансировки колес. Помимо безопасности, неравномерный износ шин может повлиять на комфорт и управляемость, поэтому необходимо проверять балансировку колес.

Проверьте равномерность износа всех шин. Следует проводить ротацию шин для того, чтобы они изнашивались наиболее равномерно. Это позволит улучшить управляемость автомобиля. Другими словами, шины на ведущих колесах изнашиваются быстрее, чем на ведомых. Если шины изнашиваются равномерно, необходимо менять передние и задние шины местами примерно каждые 8 тысяч км. Если одна пара шин имеет меньший износ, для максимальной безопасности лучше установить эти шины на ведущие колеса.

Проверьте возраст шин. Рекомендованный срок службы для активно используемых шин – 6 лет с момента изготовления, а максимальный рекомендованный срок эксплуатации шин – 10 лет. На боковине шины есть 4-значный цифровой код, в котором первые две цифры обозначают неделю изготовления шины, а вторые две цифры – год ее выпуска. Например, код 1717 означает, что шина произведена на 17 неделе 2017 года.

Проверьте давление в шинах. Необходимо проверять давление в шинах не реже одного раза в три недели. Правильное давление в шинах позволить улучшить управляемость автомобиля и снизить тормозной путь. Кроме того, недостаточное давление увеличивает нагрузка на шину, что, в свою очередь, приводит к повышению расхода топлива.