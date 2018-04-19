закрыть
19 апреля 2018, четверг, 9:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

ВВС: Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?

  • 19.04.2018, 9:07

В Беларуси ужесточают контроль за интернетом.

Ужесточение контроля над интернетом свидетельствует о приближении политических и экономических испытаний для власти, считают аналитики в Минске, сообщает ВВС.

Интернет-ресурсы как СМИ

Интернет-ресурсам предлагают добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ. Отныне "сетевое издание" обязано стать юридическим лицом, с юридическим адресом в помещении нежилого фонда и редактором, имеющим белорусский паспорт и не менее чем пятилетний стаж работы на руководящих постах в СМИ.

Пока можно не регистрироваться, но в этом случае владельцы и репортеры таких интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Новые нормы закона вводят обязательную идентификацию лиц, размещающих материалы или комментарии на любых (зарегистрированных и нет) сайтах и форумах; обязательную модерацию; допускают блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

В отличие от принятого в 2014 году "жесткого", по оценкам правозащитников и ряда журналистских организаций, закона о СМИ, поправки в действующее законодательство были обнародованы загодя и вызвали активное обсуждение.

И сторонники, и критики отправленных в "парламент" поправок сходятся во мнении: решение предопределено.

Если схема контроля и наказаний зарегистрированных и незарегистрированных СМИ апробирована действующими законами, то нововведение об идентификации на форумах и в соцсетях критики называют полетом административных фантазий.

Замминистра информации Павел Легкий в интервью крупнейшему белорусскому порталу TUT.by пояснил, что интернет-комментаторов не намерены лишать ников, но реальные сведения о них должны быть у владельца портала - для привлечения "анонима" к ответственности в случае нарушения действующих законов и норм морали.

"Похоже, после смены топ-команды в мининформе не осталось людей, пользующихся интернетом. А газетчики не понимают, что смена источника информации или места для обсуждения новостей с белорусского на зарубежный осуществляется пользователем в один клик безо всякого разрешения государства и совершенно бесплатно, - парирует в "Фейсбуке" создатель TUT.by Юрий Зиссер. - Ну а требование идентификации пользователей приведет к их исходу на зарубежные сайты, где нет ограничений и можно писать по-русски".

Разработчики поправок в закон о СМИ признают: понадобятся подзаконные акты, постановления и инструкции для реализации решения о блокировках и обязательной идентификации пишущих, снимающих или говорящих.

Но десятки аналитиков и интернет-пользователей вслед за Зиссером задаются вопросом: что еще ужесточать, когда любой сайт может быть законным образом заблокирован в Беларуси в течение минут без суда и следствия?

Заблокированный несколько месяцев назад оппозиционный сайт "Хартия97" официально не доступен пользователям в Беларуси; подвергавшийся блокировке "Белорусский партизан", уступая требованиям мининформа, перешел в зону .by и отказался от публикации комментариев.

"Идея уравнять в правах и обязанностях традиционные СМИ и интернет-медиа справедлива, - пишет Юрий Зиссер. - Непонятно только, почему это нужно делать путем ужесточения регулирования интернет-медиа, а не наоборот - полным или частичным снятием уже существующих избыточных требований к традиционным СМИ".

"Государственное дело"

Задача нового закона о СМИ - "защитить людей от деструктивной информации", заявил Лукашенко, встречаясь 10 апреля с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ.

"СМИ - это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ - финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, - государство это должно делать. Это очень государственное дело. А если частные, то мы должны так договориться с частником, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность", - подчеркнул Лукашенко.

Руководители госорганов и контролируемой властями прессы активно поддерживают позицию белорусского правителя.

"Обсуждаемый сейчас законопроект основан на мировом опыте. Вместо гуляйполя злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищенную законом", - заявил в газете "Советская Белоруссия" министр информации Александр Карлюкевич.

Почему именно сейчас?

Аналитики в Минске уверены: усиление контроля над прессой свидетельствует о приближении политических и экономических испытаний для власти.

В начале апреля Лукашенко восстановил в своей администрации должность замглавы по идеологии, упраздненную было в феврале 2017 года. Бывшему военному, юристу Владимиру Жевняку правитель поставил задачу "осовременить" систему идеологической работы в стране; в сферу ответственности Жевняка определено также кураторство СМИ и общественных организаций.

Без очевидного повода недавно глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала журналистам о правилах проведения референдума в Беларуси. И хотя президент Лукашенко на встрече с представителями госСМИ заверил, что время для референдума еще не пришло, в стране активно обсуждается, какие изменения в Конституцию готовят власти.

Эксперты сходятся во мнении, что на "совет с народом" будет вынесен вопрос об отношении к смертной казни, и называют подобное реверансом Лукашенко в сторону Европы, которая давно и настойчиво требует отмены смертной казни в Беларуси - единственной европейской стране, где применяется такой вид наказания.

Во внутренней политике при этом, как полагают аналитики, Лукашенко может пойти на увеличение своего президентского срока и дальнейшее "закручивание гаек" в отношении критиков его командно-административной модели.

Ужесточение закона о СМИ в преддверии возможного референдума вписывается в практику белорусских властей, традиционно корректировавших этот закон за год-два до президентских выборов.

"Это абсолютно дуболомное и недальновидное решение, потому что все равно полностью зажать интернет невозможно. А вот еще больше ухудшить свой имидж легко, хотя белорусские власти и так называют врагами интернета, врагами свободы высказываний, - замечает Александр Класковский, политаналитик "Белорусских новостей". - Ухудшение имиджа совсем неуместно именно сегодня, когда руководство Беларуси патетически объявило, что оно взяло курс на ИТ-страну. Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?".


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип