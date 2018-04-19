ВВС: Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной? 19.04.2018, 9:07

В Беларуси ужесточают контроль за интернетом.

Ужесточение контроля над интернетом свидетельствует о приближении политических и экономических испытаний для власти, считают аналитики в Минске, сообщает ВВС.

Интернет-ресурсы как СМИ

Интернет-ресурсам предлагают добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ. Отныне "сетевое издание" обязано стать юридическим лицом, с юридическим адресом в помещении нежилого фонда и редактором, имеющим белорусский паспорт и не менее чем пятилетний стаж работы на руководящих постах в СМИ.

Пока можно не регистрироваться, но в этом случае владельцы и репортеры таких интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Новые нормы закона вводят обязательную идентификацию лиц, размещающих материалы или комментарии на любых (зарегистрированных и нет) сайтах и форумах; обязательную модерацию; допускают блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

В отличие от принятого в 2014 году "жесткого", по оценкам правозащитников и ряда журналистских организаций, закона о СМИ, поправки в действующее законодательство были обнародованы загодя и вызвали активное обсуждение.

И сторонники, и критики отправленных в "парламент" поправок сходятся во мнении: решение предопределено.

Если схема контроля и наказаний зарегистрированных и незарегистрированных СМИ апробирована действующими законами, то нововведение об идентификации на форумах и в соцсетях критики называют полетом административных фантазий.

Замминистра информации Павел Легкий в интервью крупнейшему белорусскому порталу TUT.by пояснил, что интернет-комментаторов не намерены лишать ников, но реальные сведения о них должны быть у владельца портала - для привлечения "анонима" к ответственности в случае нарушения действующих законов и норм морали.

"Похоже, после смены топ-команды в мининформе не осталось людей, пользующихся интернетом. А газетчики не понимают, что смена источника информации или места для обсуждения новостей с белорусского на зарубежный осуществляется пользователем в один клик безо всякого разрешения государства и совершенно бесплатно, - парирует в "Фейсбуке" создатель TUT.by Юрий Зиссер. - Ну а требование идентификации пользователей приведет к их исходу на зарубежные сайты, где нет ограничений и можно писать по-русски".

Разработчики поправок в закон о СМИ признают: понадобятся подзаконные акты, постановления и инструкции для реализации решения о блокировках и обязательной идентификации пишущих, снимающих или говорящих.

Но десятки аналитиков и интернет-пользователей вслед за Зиссером задаются вопросом: что еще ужесточать, когда любой сайт может быть законным образом заблокирован в Беларуси в течение минут без суда и следствия?

Заблокированный несколько месяцев назад оппозиционный сайт "Хартия97" официально не доступен пользователям в Беларуси; подвергавшийся блокировке "Белорусский партизан", уступая требованиям мининформа, перешел в зону .by и отказался от публикации комментариев.

"Идея уравнять в правах и обязанностях традиционные СМИ и интернет-медиа справедлива, - пишет Юрий Зиссер. - Непонятно только, почему это нужно делать путем ужесточения регулирования интернет-медиа, а не наоборот - полным или частичным снятием уже существующих избыточных требований к традиционным СМИ".

"Государственное дело"

Задача нового закона о СМИ - "защитить людей от деструктивной информации", заявил Лукашенко, встречаясь 10 апреля с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ.

"СМИ - это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ - финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, - государство это должно делать. Это очень государственное дело. А если частные, то мы должны так договориться с частником, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность", - подчеркнул Лукашенко.

Руководители госорганов и контролируемой властями прессы активно поддерживают позицию белорусского правителя.

"Обсуждаемый сейчас законопроект основан на мировом опыте. Вместо гуляйполя злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищенную законом", - заявил в газете "Советская Белоруссия" министр информации Александр Карлюкевич.

Почему именно сейчас?

Аналитики в Минске уверены: усиление контроля над прессой свидетельствует о приближении политических и экономических испытаний для власти.

В начале апреля Лукашенко восстановил в своей администрации должность замглавы по идеологии, упраздненную было в феврале 2017 года. Бывшему военному, юристу Владимиру Жевняку правитель поставил задачу "осовременить" систему идеологической работы в стране; в сферу ответственности Жевняка определено также кураторство СМИ и общественных организаций.

Без очевидного повода недавно глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала журналистам о правилах проведения референдума в Беларуси. И хотя президент Лукашенко на встрече с представителями госСМИ заверил, что время для референдума еще не пришло, в стране активно обсуждается, какие изменения в Конституцию готовят власти.

Эксперты сходятся во мнении, что на "совет с народом" будет вынесен вопрос об отношении к смертной казни, и называют подобное реверансом Лукашенко в сторону Европы, которая давно и настойчиво требует отмены смертной казни в Беларуси - единственной европейской стране, где применяется такой вид наказания.

Во внутренней политике при этом, как полагают аналитики, Лукашенко может пойти на увеличение своего президентского срока и дальнейшее "закручивание гаек" в отношении критиков его командно-административной модели.

Ужесточение закона о СМИ в преддверии возможного референдума вписывается в практику белорусских властей, традиционно корректировавших этот закон за год-два до президентских выборов.

"Это абсолютно дуболомное и недальновидное решение, потому что все равно полностью зажать интернет невозможно. А вот еще больше ухудшить свой имидж легко, хотя белорусские власти и так называют врагами интернета, врагами свободы высказываний, - замечает Александр Класковский, политаналитик "Белорусских новостей". - Ухудшение имиджа совсем неуместно именно сегодня, когда руководство Беларуси патетически объявило, что оно взяло курс на ИТ-страну. Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?".