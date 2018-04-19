В Дрибинском районе размытая дорога отрезала деревню от «большой земли» 2 19.04.2018, 15:45

Фото: tut.by

Белорусы возмущены метровыми ямами.

Талые воды с поля отрезали шестерых пенсионеров деревни Тугольдово Дрибинского района от «большой земли», пишет tut.by. В течение пары недель к ним не могла проехать даже автолавка. Таблетки и еду старикам привозили дети и внуки. «Мы делали заявку, но ДРСУ дорогу вовремя не окювечили — и вот что получилось», — объясняет председатель Рясненского сельсовета Тимофей Мартинович. И говорит, что сейчас в деревню могут проехать и автолавка, и скорая. Правда, ремонт дороги не окончен.

Фотографии в редакцию прислал родственник одного из пенсионеров Тугольдово. Мужчина рассказал, что с приходом весны дорога к деревне превратилась в непроходимое месиво: кроме того, что почва стала вязкой, в ней еще и образовались глубокие ямы.

— Дорога становится непроходимой каждый год, но в этот раз ситуация хуже в разы. Даже техника застревает! Автолавка не ездила в деревню пару недель, скорая и подавно проехать не может. Еду и таблетки старикам возили дети — кто мог. Иногда покупали хлеб на всю деревню, — рассказывает мужчина.

По его словам, за дорогой не смотрят надлежащим образом — иначе такой ситуации можно было бы избежать. Мужчина отмечает, что и по деревне проехать можно с трудом из-за глубокой колейности.

Председатель Рясненского сельсовета Тимофей Мартинович не согласен с тем, что к деревне нельзя проехать весной каждый год, но не отрицает: именно в этом году действительно «ямы были метровыми».

— Мы делали заявку, но ДРСУ вовремя не окювечили дорогу. Если бы был сделан кювет, вода с поля ее бы так не размыла, — сказал Тимофей Владимирович.

По его словам, почва была слишком вязкой, поэтому ремонтировать дорогу сразу после подтопления смысла не было. Когда дорога подсохла, ее отгрейдировали и сделали подсыпку.

— Это сделали еще до Радуницы. Теперь транспорт там может ездить свободно, но ремонт еще не закончен. Почва все еще мягкая — земля «дышит» даже под весом человека. Я сам ездил, проверял. Как только подсохнет, сделаем еще подсыпку, — добавил Мартинович.

По словам председателя, в самой деревне дорогу также частично выровняли грейдером. В других населенных пунктах такой критической ситуации с дорогами не было.

— Тут просто место такое неудачное для дороги. Я сам местный. Помню, когда река разливалась, у нас в школе каникулы объявляли — дорогу размывало. Сейчас ее подняли уже на достаточный уровень.