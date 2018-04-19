закрыть
19 апреля 2018, четверг, 16:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Дрибинском районе размытая дорога отрезала деревню от «большой земли»

2
  • 19.04.2018, 15:45
Фото: tut.by

Белорусы возмущены метровыми ямами.

Талые воды с поля отрезали шестерых пенсионеров деревни Тугольдово Дрибинского района от «большой земли», пишет tut.by. В течение пары недель к ним не могла проехать даже автолавка. Таблетки и еду старикам привозили дети и внуки. «Мы делали заявку, но ДРСУ дорогу вовремя не окювечили — и вот что получилось», — объясняет председатель Рясненского сельсовета Тимофей Мартинович. И говорит, что сейчас в деревню могут проехать и автолавка, и скорая. Правда, ремонт дороги не окончен.

Фотографии в редакцию прислал родственник одного из пенсионеров Тугольдово. Мужчина рассказал, что с приходом весны дорога к деревне превратилась в непроходимое месиво: кроме того, что почва стала вязкой, в ней еще и образовались глубокие ямы.

— Дорога становится непроходимой каждый год, но в этот раз ситуация хуже в разы. Даже техника застревает! Автолавка не ездила в деревню пару недель, скорая и подавно проехать не может. Еду и таблетки старикам возили дети — кто мог. Иногда покупали хлеб на всю деревню, — рассказывает мужчина.

По его словам, за дорогой не смотрят надлежащим образом — иначе такой ситуации можно было бы избежать. Мужчина отмечает, что и по деревне проехать можно с трудом из-за глубокой колейности.

Председатель Рясненского сельсовета Тимофей Мартинович не согласен с тем, что к деревне нельзя проехать весной каждый год, но не отрицает: именно в этом году действительно «ямы были метровыми».

— Мы делали заявку, но ДРСУ вовремя не окювечили дорогу. Если бы был сделан кювет, вода с поля ее бы так не размыла, — сказал Тимофей Владимирович.

По его словам, почва была слишком вязкой, поэтому ремонтировать дорогу сразу после подтопления смысла не было. Когда дорога подсохла, ее отгрейдировали и сделали подсыпку.

— Это сделали еще до Радуницы. Теперь транспорт там может ездить свободно, но ремонт еще не закончен. Почва все еще мягкая — земля «дышит» даже под весом человека. Я сам ездил, проверял. Как только подсохнет, сделаем еще подсыпку, — добавил Мартинович.

По словам председателя, в самой деревне дорогу также частично выровняли грейдером. В других населенных пунктах такой критической ситуации с дорогами не было.

— Тут просто место такое неудачное для дороги. Я сам местный. Помню, когда река разливалась, у нас в школе каникулы объявляли — дорогу размывало. Сейчас ее подняли уже на достаточный уровень.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель