Принц Чарльз возглавит Содружество наций 20.04.2018, 17:43

Королева Елизавета II лично попросила об этом лидеров Содружества.

Сын королевы Елизаветы II и наследник британского престола принц Чарльз был избран председателем Содружества наций.

Такое решение лидеры Содружества одобрили в пятницу в Виндзорском замке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Sky News со ссылкой на источники.

В четверг королева Елизавета II лично попросила об этом лидеров Содружества.

"Я искренне желаю, что Содружество продолжит предлагать стабильность и преемственность для будущих поколений - и решит, что когда-нибудь принц Уэльский продолжит важную работу, начатую моим отцом в 1949 году", - отметила королева.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что он "очень согласен" с желанием королевы.

Роль главы Содружества наций не является наследственной и раньше звучали призывы чередовать эту должность между странами-членами. Сообщалось также, что в Содружестве наций начали тайные переговоры о возможном преемнике королевы Елизаветы II на посту главы объединения.

Королева Елизавета II была объявлена главой Содружества наций на коронации в 1953 году, когда она приняла правление от своего отца короля Георга VI.

Содружество наций - это ассоциация бывших британских колоний, доминионов и протекторатов, основанная в 1931 году. К ней относятся 53 государства-члена с общим населением в 2,4 млрд человек.