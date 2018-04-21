Как купить б/у авто: 10 советов, которые застрахуют от обмана 5 21.04.2018, 13:36

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Как не купить «кота в мешке», рассказал автомобильный эксперт.

Вы хотите купить б/у авто – помните: “дельцы” могут “развести” даже опытных водителей. Как не купить “кота в мешке”, рассказал fakty.ictv.ua автомобильный эксперт Алексей Штанько.

Определитесь, какую именно машину вы хотите

Перед осмотром автомобилей нужно определиться с конкретной моделью и маркой. Особенно если выбирать авто через сайты. После просмотра нескольких автомобилей система сама начинает предлагать огромное количество экземпляров с похожей ценой. И тут покупатель начинает распыляться на другие марки, что только отдаляет его от заветной цели.

Лучше всего определить для сравнения несколько автомобилей одной модели и марки, ну, а уже среди них и выбрать лучшую. На фоне одинаковых автомобилей легче выявить какие-то дефекты у отдельного экземпляра.

Фото с сайта ictv.ua

Как определить реальную стоимость

Не спешите судить о машине по цене. На рынке подержанных авто на одну и ту же машину могут быть совершенно разные цены. На стоимость влияют многие факторы: кому-то нужно быстрее продать хорошее авто и он делает большую скидку, кто-то наоборот, занижает цену, чтобы “впарить” не очень хорошую машину.

Также на порядок могут отличаться цены от базовой комплектации авто и “заряженной тачки”. Но для того, чтобы определить стоит ли тех денег автомобиль, необходимо сделать диагностику.

Фото с сайта ictv.ua

Хороший друг – это не профессия

Первичный осмотр (приценку) автомобиля можно делать и с другом. Но неподготовленному человеку очень сложно выявить хорошо замаскированные дефекты. Поэтому если определились с конкретным автомобилем, желательно загнать его на станцию технического обслуживания, предварительно договорившись с мастером о диагностике.

СТО нужно выбирать самому, а не везти машину на ту, которую советует сам продавец. Самый лучший способ найти хорошего диагноста – “сарафанное радио” или отзывы в интернете.

Как узнать реальный пробег автомобиля

Одометр – самый неточный прибор при покупке авто. 90% автомобилей продаются со “скрученным” пробегом. И даже правильная диагностика не всегда может выявить эти изменения. Нельзя верить и сервисным книгам на фирменном СТО, их легко можно подделать. Очень распространенная схема, когда за месяц до продажи “скручивают” пробег на одометре, дальше везут авто на фирменное СТО на замену масла, для того чтобы подтвердить показатели счетчика километров.

И при покупке вам уже дают бумажку с фирменной станции техобслуживания, где якобы указан настоящий пробег. О реально пройденном расстоянии автомобилем хорошо говорит его внешний вид. И даже в хорошо подготовленном автомобиле найдутся места, которые смогут рассказать о его истории лучше чем одометр. Но выявить такие данные сможет только специалист.

Кузов – самая дорогая деталь автомобиля

Для того, чтобы сэкономить кучу времени при первичном осмотре авто, рекомендуется запастись “толщиномером лакокрасочного покрытия”. Этот прибор поможет определить, перекрашивалась ли вторично та или иная деталь кузова, что даст понять была ли машина в ДТП.

Фото с сайта ictv.ua

Такой прибор сейчас очень популярный среди покупателей б\у автомобилей.

Салон автомобиля может рассказать о многом

Цвет ниток должен отличаться от цвета материала салона. Если нитки сливаются с цветом кожаного салона, скорее всего, делалась косметическая процедура так называемого “омолаживания кожи”. В таких случаях весь салон перекрашивают, чтобы придать ему более свежий вид.

Также часто перешивают только водительское сидение, чтобы скрыть реальный возраст автомобиля, в таком случае нужно просто сравнить состояние и материал водительского и задних сидений, которые обычно не трогают.

Еще одна из распространенных предпродажных фишек – замена резиновых накладок на педалях, чтобы показать, что на авто почти не ездили. Проверить это легко, приподняв водительский коврик и посмотрев на состояние пола под правой пяткой водителя. Обычно такие места никто не реставрирует.

Фото с сайта ictv.ua

Как не купить “утопленника»

Очень сложно скрыть все улики в автомобиле, который побывал под водой. Первое, на что нужно обратить внимание – кузовные сварочные швы, они имеют пористую структуру и, если авто действительно погружалось под воду, в этих порах останутся частички ила, которые практически нереально удалить.

Еще один показатель – алюминиевые детали кузова. Если на них есть большие участки окисления, скорее всего, автомобиль либо был под водой, либо находился в очень агрессивной влажной среде, что также не дает ему преимуществ.

Стоит обратить внимание на фары и задние фонари, ил остается в разъемах проводов и частично в самих приборах. Следы ила остаются и на внутренних частях сеток динамиков стереосистемы авто.

Следы подводного погружения хорошо видны на всех тканевых поверхностях: стыках потолка и стоек, ремнях безопасности. Следы ила трудно перепутать с обычной пылью или грязью, они имеет характерный серый, коричневый и даже красный цвета.

Как вывести продавца на чистую воду

Машину лучше покупать у непосредственного владельца. Поэтому сразу нужно уточнить причину продажи авто. Каждый автомобиль уникален и имеет какие-то свои изъяны, в таком случае нужно попросить продавца рассказать о них.

Если человек начинает без запинки рассказывать про эти мелочи, скорее всего, он и есть владелец железного коня. Если же говорит, “вот автомобиль, сами смотрите”, это перекупщик. Чтобы сэкономить время и нервы – перед встречей с продавцом нужно созвонится и уточнить в каком состоянии автомобиль. Если в авто с пробегом нет никаких изъянов это должно насторожить.

Тогда нужно проговорить, что вы едете смотреть автомобиль не битый, не крашенный, без каких-либо повреждений, не попадавший в ДТП и в идеальном техническом состоянии, который не требует вложений. Если на месте эти характеристики не отвечают договоренностям, появляется хороший повод попросить скидку.

Выбрали авто – везите его на подъемник!

В первую очередь нужно еще раз хорошо проверить кузов автомобиля. А для этого авто нужно поднять на уровень глаз. В таком случае меняется светопреломление и даже в идеально кажущейся машине на подъемнике будут видны все дефекты.

В первую очередь смотрятся нижние части дверей. Если дверь была на разборке или снималась и ремонтировалась, как правило, эти места не закрашиваются. Также на подъемнике проверяется состояние ходовой части машины.

Не спешите расстраиваться, если в подвеске есть изношенные детали, их можно заменить на новые и качественные, при этом за их стоимость попросить дополнительную скидку. Хуже, когда в подержанной “тачке” стоят новые детали. Почти наверняка это самые дешевые аналоги запчастей, которые прослужат не долго.

Двигатель – сердце авто

В первую очередь нужно послушать, как работает мотор. Если звук равномерный, без каких-то стуков, скрипов или дополнительных шумов, скорее всего, с двигателем все в норме. Визуально мотор не должен иметь никаких подтеков масла и других жидкостей.

Из выхлопной трубы не должен идти густой дым, в противном случае это говорит о некорректной работе. Самый лучший способ проверить расход моторного масла – проехать приличное расстояние.

Для этого перед поездкой нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить и через две минуты измерять уровень масла, после преодоленного расстояния в несколько сотен километров – повторить процедуру. На щупе будет видно насколько этот мотор “прожерлив”.

P.S. И помните, популярные автомобили по хорошей цене продаются за считанные часы, и если вы нашли такую машину, не спешите ее брать не проверив.