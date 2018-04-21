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Пользователи Instagram заставили российскую блогершу извиниться за «Белоруссию»

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  • 21.04.2018, 21:54
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Интернет-патриоты поправили Марию Миногарову.

В России живет и трудится модель Мария Миногарова, которая, наверное, более известна на русскоязычных просторах как довольно самокритичный блогер из инстаграма: у нее 729 тысяч подписчиков, пишет kyky.org.

Блогер запостила в свою сторис скрин одного из текстов и подписала его «Опля! Белоруссия». Видимо, в ответах на Машу посыпались исправления и проклятья (но это не точно), поэтому в следующей сторис она извинилась, сказала, что не знала, и написала название нашей страны правильно.


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