Российская ловушка для белорусского АПК 17 23.04.2018, 9:53

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Цены на продовольствие для белорусов будут только расти.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на переговорах с российской стороной в Москве, заявил, что у Беларуси есть возможность поставить то количество продовольствия, которое необходимо для Российской Федерации.

«Ну а Российская Федерация, в свою очередь, обеспечит безусловное продвижение нашей продукции по территории российского рынка», — уверен Леонид Заяц.

Хватит ли у Беларуси сил, чтобы обеспечить Россию необходимыми объемами продовольствия — об этом экономист Лев Марголин рассказал в интервью «Завтра твоей страны».

— Не слишком ли самоуверенным выглядит заявление Леонида Зайца по поводу названных им возможностей Беларуси?

— Это определенное преувеличение. Я думаю, когда министр говорит, что мы готовы поставить столько, сколько надо, он имеет в виду, что мы можем закрыть все потребности России в импорте продовольствия. Они по большому счету сейчас не так велики. Россия процентов на 80 по основным продовольственным группам закрывает потребности собственным производством. А оставшиеся 20%, если сильно постараться, мы, наверное, сможем обеспечить при условии, если все остальные откажутся поставлять продукцию или введут санкции. Тогда Беларусь в состоянии это компенсировать.

— Как такие надежды могут сочетаться с постоянными продовольственными войнами между нашими странами, которые в последнее время не прекращаются практически ни да день?

— Белорусское руководство твердо уверено, что все эти войны носят чисто политический характер, потому что исходит из того, что наша продукция не хуже российской. Да, попадаются антибиотики в мясе или молоке, но и у россиян такое бывает. И если у России не будет других вариантов, а потребуются дополнительные поставки белорусской продукции, то там закроют глаза на небольшие недостатки, а будут реагировать только на серьезные нарушения.

Однако Россия постепенно наращивает собственное производство мясной и молочной продукции, что является основным направлением белорусского экспорта. И тут надо думать не о том, чтобы увеличить экспорт, а о том, как бы сохранить те объемы, которые достигнуты на сегодняшний день. Для этого придется серьезно поработать над качеством продукции.

— Но руководство России отвергает все политические мотивы, заявляя, что это вопрос, касающийся субъектов хозяйствования.

— Когда речь идет об одном заводе, двух, трех, то, скорее всего, так и есть. Но когда ограничения накладываются на импорт белорусской продукции по целому кластеру – то есть, всю молочную продукцию, за исключением, условно говоря, сухого молока, то тут надо, конечно, понимать, что дыма без огня не бывает. Когда все нормально на политическом фронте, нет никакой конфронтации, на это закрываются глаза.

— Насколько нам выгодно наращивать объем поставок сельскохозяйственной продукции в Россию?

— Думаю, что выгодно. Ведь любое увеличение объемов приводит к снижению себестоимости. Любой недогруз производственных мощностей – это мгновенный рост себестоимости продукции. Если производство работает на полную мощность, а у нас что молоко, что мясо поставлены на промышленные рельсы, это нормально, мы очень заинтересованы в полной загрузке производственных мощностей.

И с Россией вопросы решать легче, чем с Евросоюзом. Хоть мы и говорим, что в ЕС нас не пускают, там все-таки более высокие требования к уровню производства.

А вот с Россией как-то можно порешать, договориться, что-то выторговать. Российский рынок сельскохозяйственной продукции очень важен для Беларуси. Заменить его практически нечем. Есть отдельные производители, которые могут выходить на рынки третьих стран, на западные рынки, но это, скорее, исключение.

— Почему белорусская продукция в российских магазинах стоит дешевле, чем в отечественных?

— Это происходит не только с нашими продовольственными товарами, но зачастую и с промышленными. Когда речь идет о полной загрузке мощностей, то иногда выгодней продавать продукцию совсем без прибыли и даже немного себе в убыток с тем, чтобы добирать эту прибыль на внутреннем рынке, чем снижать объемы и увеличивать себестоимость и, соответственно, цены, поскольку это на внутреннем рынке тоже аукнется. Так что это для наших производителей рядовое явление, когда там продается дешевле, чем у нас.

В наших условиях, когда есть много задач, которые стоят за пределами рынка – и занятость населения, и такой социальный договор, чтобы население не имело особых причин для волнений и возмущений, — все это иногда заставляет гнаться за объемом производства в ущерб рентабельности.

Минимальная рентабельность не дает возможности развития производства, поэтому у нас не только очень большая доля убыточных предприятий, но и все больше доля низко рентабельных предприятий. Если при уровне инфляции даже в 5%, если верить официальной статистике, рентабельность составляет 5-10%, то это не позволяет успешно развивать производство. А у нас таких преобладающее большинство, особенно среди государственных предприятий.