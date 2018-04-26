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Брестский Бэнкси продолжает высмеивать местных «князьков»

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  • 26.04.2018, 8:10
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Новый рисунок художника называется «Белорусский Уроборос».

Брестский уличный художник нарисовал новый протестный арт. Новый рисунок художника называется «Белорусский Уроборос» (англ. Ouroboros), сообщает «Белсат».

Обычно Уроборос показывают в виде змеи или дракона, который кусает собственный хвост. Этот образ имеет много трактовок, в частности, символизирует отсутствие дифференциации, совокупность всего, изначальное единство, самодостаточность, цикличность времени и жизни, силу, которая сама себя тратит и возобновляет и бесконечность в пространстве.

Белорусский же Уроборос появился в Бресте в виде человека. Он себя не кусает, но наступает на грабли и за это получает по голове хоккейной клюшкой.

Белорусский Уроборос появился в центре Бреста
Чемодан персонажа с надписью «Министерство по налогам и сборам», а его карманы набиты небелорусским рублями

Напомним, что предыдущий рисунок художника, который был посвящен строительству аккумуляторного завода и протестам против его строительства, был замазаны краской.

Отметим, что после того, как материал об этом появился в СМИ, изображение замазали еще раз и синей краской, чтобы увидеть произведение было невозможно.

Так сейчас выглядит стена с изображением, посвященном аккумуляторному заводу

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