Британия готовится раскрыть имена прячущих деньги в офшорах россиян 4 26.04.2018, 8:55

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В парламент внесен новый законопроект.

Имена российских бизнесменов, хранящих деньги в британских офшорах — на Британских Виргинских и на Каймановых островах, — могут быть раскрыты в соответствии с новым законопроектом, который будет обсуждаться в парламенте Великобритании. Об этом сообщает The Times.

До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего на территории страны требования раскрывать имена бизнесменов, владеющих активами на их юрисдикции.

На следующей неделе коалиция из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии выскажется в поддержку такого законопроекта, указывает издание. «Госпожа Мэй до сих пор призывала мир отвечать на нарушение международных норм Россией. Но, если она собирается исполнять обещания, она должна подтвердить, что грязные деньги, идущие на худшие цели, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире», — сообщил газете консерватор Эндрю Митчелл.

Реформа налоговых убежищ была предпринята британским премьером Дэвидом Кэмероном в 2013 году. С тех пор Британия публикует реестр бенефициаров активов, скрываемых с помощью компаний-однодневок. Однако правительство тогда не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти. Критики такой позиции замечают, что это правило нарушалось в прошлом, например при отмене смертной казни.

Законопроект, внесенный в палату общин депутатом-лейбористом, подразумевает исполнение заморскими территориями реформы открытости до конца 2020 года. Голосование по документу пройдет в следующий вторник.

С этого года в рамках борьбы с криминальными финансами британские власти получили право направлять запросы о неясном происхождении состояний (Unexplained wealth orders — UWO). Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы. В первую очередь такие запросы могут получить «политически значимые лица» (politically exposed persons, PEP).