«Эскадрон смерти»: что об этом рассказывал лично Лукашенко 15 26.04.2018, 11:51

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Фото: ТАСС

Диктатор довольно двусмысленно высказался по поводу практики «исчезновения» оппозиционеров.

Во время так называемого «обращения к народу и парламенту» Лукашенко затронул вопрос внесудебных убийств в 90-е, рассказав как он посылал «надежных людей с автоматами», чтобы «навести порядок». Это не первый случай, когда Лукашенко фактически напрямую говорит о деятельности «эскадронов смерти» в Беларуси.

Belsat.eu вспоминает, что глава Беларуси говорил на эту тему раньше.

Во вторник, 24 апреля, Лукашенко, обращаясь к чиновникам, заявил:

«Вы что, с ума сошли? Или мне принимать жесткие меры, как в первые годы моей президентской жизни, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин: когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».

Но в 2013 году во время пресс-конференции для российских журналистов Лукашенко рассказал об убийствах на трассе Москва-Берлин даже более подробно:

«Я столкнулся в первый раз, будучи еще «сопливым» мальчиком-президентом, с этим бандитизмом. Мне приходят и докладывают: там остановили машину и кого-то убили, а автомобиль забрали. Тогда ведь не столько было «Мерседесов» в России да и у нас, как сейчас, это была редкость, и бандиты сразу же глаз положили на эти автомобили и на хозяев, которые ехали. Вот они видят: «Мерседес» едет какой-то или «Ауди», они останавливают под видом милиции или еще чего-то. Если сопротивляешься – могут убить или искалечить. Автомобиль забирают, и все, что в нем забирают и так далее.

Я вынужден был принять радикальное решение. Собрали несколько групп, машин мало было таких, крутые автомобили взяли и устроили ловушки на этой трассе – от российской границы до Бреста. Всех, кто сопротивлялся из бандитов, расстреливали на месте. Три группы таких уничтожили. Четвертой не было. И до сих пор тихо и спокойно. Может, это слишком, но я не находил другого метода ответить на этот разбой, как дать в морду».

В 2011 гаду, во время выступления в «парламенте», Лукашенко также рассказал о войне «эскадронов смерти» с бандитами:

«Я вам честно скажу, что еще 10 лет назад, что группировки, которые в свое время из советских штанишек выросли, связи у них были еще очень тесные с Москвой, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился – их уже и кости сгнили…»

В октябре 2001 года Лукашенко во время визита в Гомель рассказал, что примерно 5 лет назад «из-за определенных жуликов» предупредил криминальных авторитетов:

«Не дай Бог где-то вы создадите обстановку криминальную, я вам поотрываю всем головы». И добавил: «Был случай, когда они неправильно себя повели. Помните вы этих щавликов и других. Где они теперь? Поэтому в стране порядок, и все довольны».

Упомянутый Лукашенко Щавлик – это белорусский вор в законе (настоящее имя Владимир Клещ), который бесследно исчез 10 декабря 1997 года. Судя по всему, он был похищен возле своего собственного дома и потом убит.

Слева – Дмитрий Павличенко. Эксперты считают, именно он мог быть руководителем или одним из руководителей «эскадрона смерти». Фото – .sb.by

Политики, журналисты и правозащитники считают, что «эскадроны смерти», которые в 90-е уничтожали представителей криминального мира, потом были использованы против оппонентов Лукашенко – оппозиционных лидеров Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского. Все они бесследно исчезли в 1999-2000 гг. По предварительному заключению правозащитников, основными подозреваемыми по делу по похищениям и убийствам Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского являются Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогдашний глава Совбеза), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (в разные времена – министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогдашний командир в/ч 3214) и Николай Васильченко (тогдашний начальник Службы безопасности президента). Выводы белорусских правозащитников были подтверждены в 2004 году в специальном докладе депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса, который проводил собственное расследование.

Свою причастность к похищению Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского Лукашенко всегда опровергает. Он подчеркивал, что они не были его оппонентами, да вообще в Беларуси ежегодно много людей исчезают, поэтому не нужно столько внимания уделять этим делам.

Но однажды Лукашенко довольно двусмысленно высказался по поводу практики «исчезновения» оппозиционеров. В 2010 году кандидат в президенты Владимир Некляев был жестоко избит спецназом, а потом вывезен из больницы в неизвестном направлении. Почти сутки родственники Некляева не знали, где он находится. О судьбе политика у Лукашенко спросили журналисты на пресс-конференции 20 декабря 2010 года. Тогда глава государства заявил:

«Вы думаете, что мы «его украли и куда-то увезли»? Нет. Таких подарков не будет БОЛЬШЕ».

О Некляеве – с 13-й минуты: