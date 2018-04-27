Анекдот о свободе слова 13 Ирина Халип

27.04.2018, 8:59

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ИРИНА ХАЛИП

В Беларуси на секретных предприятиях штампуют болванов.

В Советском Союзе очень любили анекдот о свободе слова. Встречаются два журналиста – американский и советский. Американец говорит: «У вас в СССР нет свободы слова. Вот я в Америке могу выйти к Белому дому и кричать «Рейган дурак!». Советский коллега отвечает: «Это у нас-то нет свободы слова?! Я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать «Рейган дурак!».

Шли годы, смеркалось. И вот вчера я вдруг снова слышу в несколько искаженном виде то самое «Рейган дурак». Автор реплики – председатель «палаточной» комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович. И говорит он в Страсбурге, на заседании политического комитета ПАСЕ, где обсуждается очередная атака белорусской власти на свободу слова, - в частности, блокировка Хартии. С полной достоверностью копируя того советского журналиста из анекдота, он говорит депутатам ПАСЕ: «Уважаемые коллеги, если вы сегодня после нашего заседания выйдете из этого овального зала и включите компьютер - вам доступна любая информация на любых сайтах, которые сегодня идут в Республике Беларусь. Хартия, Еврорадио, Радио Свобода, tut.by, Партизан, БелаПАН - что по душе, то и открывай, и читай! И поэтому я как-то не понимаю этих замечаний, которые сегодня иногда поступают».

То есть депутаты его спрашивают: какого черта, мил человек, вы там у себя Хартию заблокировали? А он отвечает: да разве ж мы в Беларуси что-нибудь заблокировали? Хоть в Страсбурге, хоть в Брюсселе, хоть в Вене – читайте себе на здоровье. В общем, вышел на Красную площадь и прокричал «Рейган дурак».

Прочитав цитату, я от умиления решила выяснить, кто это у нас такой красивый и умный. Ну правда же, интересно, что за милашка бегает по Красной площади. Должен же он был хоть как-нибудь проявиться раньше, иначе на Красную площадь его уж точно не послали бы. И знаете, не за что оказалось зацепиться, не к чему придраться, нечего запомнить. Потому что все высказывания главы комиссии по правам человека и СМИ – это бессмысленный набор звуков.

Вот он высказывается по поводу строительства мемориала в Куропатах: «Будем ли мы строить в урочище национальный мемориал памяти и скорби? Решение нужно принимать с учетом позиции белорусских граждан, это самое главное. Мы должны слышать мнение большинства. Выдавать какой-то однозначный рецепт я бы не стал, потому что это тончайший вопрос, который надо обсуждать». Вот отвечает на вопрос корреспондента БелаПАН, возможно ли проводить «палаточные» заседания на белорусском языке: «Трэба акуратна падыходзіць да гэтага пытання. Я выкладаў у школе на беларускай мове, вёў на ёй нарады і бацькоўскія сходы. Я не супраць беларускай мовы, але гэта трэба рабіць паслядоўна, паступова. Трэба глядзець, што сёння найважней. Вельмі спяшацца ў гэтым пытанні не трэба, рабіць трэба прадумана».

А вот еще: «Мы не занимаемся агитацией, а информируем белорусское общество о существовании такой проблематики. Показала практика, что часть населения нашей страны вдали от этого вопроса... Идет плановая работа по информированию населения по данной проблематике», - угадайте, о чем это он? Ни за что не догадаетесь: о смертной казни. Существует такая проблематика, знаете ли.

Ни в одном слове – ни одобрения, ни осуждения. Ни мысли, ни позиции. Гладкий, как камушек на морском берегу. Идеально отшлифован и ошкурен. Классика жанра: ни выступа, ни царапинки. Ни мысли, на позиции, ни живого слова. Таких в СССР штамповали на секретных предприятиях, а потом распыляли с самолетов. И в каждом исполкоме, в каждой жилконторе, не говоря уже о конторах более высокого ранга, эти штампованные болванчики говорили одно и то же: «Мы еще не овладели вашей проблемой. Мы должны изучить вопрос всесторонне».

Спустя годы секретные заводы возобновили работу уже на нашей земле и снова штампуют эти гладкие камушки, которые рассказывают про плановую работу по информированию населения по данной проблематике. Их задача – плести паутину штампов, чтобы никто ничего не понимал, а главное – чтобы никто ничего не делал. За это им платят огромные деньги, осыпают льготами и обеспечивают будущее. А за успешное пережевывание каши во рту даже посылают в Страсбург. Там главное – один час заседания продержаться на этой каше, потом можно идти отдыхать. И Хартию читать, разумеется, - пока начальство не видит.

Ирина Халип, специально для Charter97.org