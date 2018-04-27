Что изменится в Беларуси c 1 мая? 2 27.04.2018, 18:08

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Представляем перечень основных нововведений.

В Беларуси с 1 мая дорожают услуги компании МТС, запускают дополнительные поезда и вводят новые правила кредитования для населения. Подробнее об этих и других изменениях расскажет «Вечерний Бобруйск».

Больше выходных – больше поездов

В связи с майскими выходными, в Беларуси запустят 91 дополнительный поезд в пределах Беларуси и 16 международного сообщения.

Дополнительные поезда в сообщении Минск — Гомель — Минск, Минск — Брест — Минск, Минск — Витебск — Минск, Минск — Пинск — Минск, Минск — Мозырь (ст. Козенки) — Минск и Коммунары — Минск.

Дополнительно будут курсировать международные поезда Брест — Москва — Брест и Минск — Москва — Минск. А 16-17 апреля пустят дополнительные составы по маршруту Гомель — Сновск (Украина) — Гомель.

Белорусы смогут попасть в Китай без визы

Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань (самая южная провинция Китая) для граждан 59 стран. Беларусь также включена в этот перечень. Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов.

Выдача кредитов по-новому

С 1 мая в Беларуси начнут действовать новые правила кредитования. Банки обязаны оценивать долговую нагрузку клиента, рассказывать обо всех подвохах кредитов.

Для крупных кредитов также потребуется предоставить справку банку, здесь без изменений. Но вот получить кредит можно будет только, если ваши ежемесячные выплаты по кредитам не превысят 40 процентов от месячного дохода. Поэтому получить новый кредит с уже имеющимися не погашенными, будет не так-то просто.

Звонки в МТС станут дороже

Стоимость услуг крупнейшего мобильного оператора Беларуси повысится с 1 мая. Стоимость станет выше на три процента. Так, например, если вы пользователь тарифа «Безлимитище», то с 1 мая вы будете платить 16, 37 рублей, было – 15,9 рублей.

Дорожают некоторые сигареты

С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет.

цены вырастут на изделия гродненской табачной фабрики «Неман». В частности, на 5 копеек станут дороже сигареты Pall Mall, Rothmans и Kent, Vogue.

В Беларуси вырастут трудовые пенсии

В Министерстве труда и соцзащиты пересчитали размер пенсий, исходя из увеличения среднего заработка населения. С 1 мая средняя трудовая пенсия по возрасту вырастет на 5,4 процентов и составит 340,6 рублей, соответствующий указ подписал президент.

Также изменятся другие виды пенсий: по инвалидности – 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца – 231,5 рубля.

Вводится тариф на подзарядку электромобилей

Вершится исторический момент: впервые вводят тариф на подзарядку электромобилей. С 1 мая «Белэнерго» устанавливает тариф оплаты за электроэнергию для зарядки электромобиля.

Тариф вводится с 1 мая и составляет 0,15693 рубля (без НДС) за 1 кВт·ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48 процентов.

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть увеличится на 7,1 доллара США – до 118,5 доллара за тонну, на прямогонный бензин – на 3,9 доллара (до 65,1 доллара), на товарные бензины – на 2,1 доллара (до 35,5 доллара).

Изменены минимальные прожиточные бюджеты

С 1 мая установлены новые размеры минимальных прожиточных бюджетов:

трудоспособное население – 437 белорусских рублей 85 копеек;

пенсионеры – 342 белорусских рубля 56 копеек;

студенты – 322 белорусских рубля 41 копейка;

дети в возрасте до трех лет – 277 белорусских рублей 73 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 359 белорусских рублей 22 копейки;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 370 белорусских рублей 38 копеек; семья из четырех человек – 340 белорусских рублей 56 копеек;

молодая семья из трех человек – 369 белорусских рублей 99 копеек.

Размер минимального прожиточного минимума на одного члена семьи из четырех человек составил 340,56 рубля и молодой семьи из трех человек – 369,99 рубля.