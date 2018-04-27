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Путин поручил создать атлас мира без искажения «географической правды»

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  • 27.04.2018, 18:37
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Поручение подготовить новый российский Атлас Мира с «верной трактовкой названий» дано Росреестру, экспертам РГО и Минобороны РФ.

Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» о названиях тех или иных объектов, передает РБК.

«Сфера топонимики, то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира», — заявил президент РФ на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По словам президента РФ, тем самым «стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки». В качестве примера Путин привел Антарктиду, «где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота». «Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малый Ярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск», — отметил глава государства.

Путин отметил, что одна из причин такой ситуации — отсутствие современных отечественных карт, которые заменены иностранными, где, «как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов».

«Никому ничего не собираемся навязывать, то ненужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», — заключил Путин.

Поручение подготовить новый российский Атлас Мира с верной трактовкой названий дано Росреестру, экспертам РГО и Минобороны.

Глава российского государства отдельно отметил, что военное ведомство должно дать доступ, в том числе онлайн, к своим картографическим материалам не только составителям атласа, и путешественникам и туристам. «Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично», — заявил президент.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании заявил о предельном низком уровне знаний о России. По его словам, это показали результаты международного географического диктанта, который прошел в 25 странах, сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что «на 100 баллов Россию знают 442 человека из 260 тысяч написавших диктант» — это 0,17%. Президент РГО подчеркнул, что речь идет исключительно о знаниях в рамках школьной программы.

В апреле 2017 года Путин призвал вернуть уроки географии во все классы средней и старшей школы. По его мнению, этот предмет «служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной идентичности и самосознания». В прошлом году географию, которая является одним из предметов для сдачи ЕГЭ по выбору, сдавали лишь около 21,5 тыс. человек.


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