Дуров призвал россиян прийти на митинг за свободу интернета 29.04.2018, 18:11

Согласованный митинг состоится 30 мая в Москве.

Основатель заблокированного в России мессенджера Telegram Павел Дуров призвал принять участие в согласованном митинге 30 мая в Москве на проспекте Сахарова за свободу интернета. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте», передает РБК.

«Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно», — сказал он. Дуров рассказали, что после две недели команда Telegram вела «неравный бой с интернет-цензором» ради пользователей из России. Он подчеркнул, что самое будущее российского интернета «в конечном счете», находится в руках именно граждан страны.

«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так», — сказал Дуров. Он добавил, что на данный момент Россия стоит «на перепутье», потому что «полномасштабная цензура еще не была введена». Основатель Telegram отметил, что если ничего не предпринять российские пользователи потеряют и этот мессенджер и «другие популярные сервисы». «Ваше активное участие может поменять ход истории», — заключил он.

В четверг, 26 апреля, столичные власти согласовали митинг против блокировки Telegram. Он пройдет в 14:00 на проспекте Сахарова. По данным организаторов на него придут около 5 тыс. человек. Акцию организовывает Либертарианская партия России.

Мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором по решению суда из-за того, что создатель приложения Павел Дуров отказался отдавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Процесс блокировки был запущен в понедельник, 16 апреля. Несмотря на эти действия, мессенджер продолжает быть доступным пользователям его мобильного приложения или программы на компьютере.

В попытках ограничить работу Telegram Роскомнадзор блокирует IP-адреса, которые использует мессенджер. Такие действия приводят к сбоям работе некоторых ресурсов. Всего из-за этого пострадало функционирование около 400 сайтов и сервисов в России.