«Слон в посудной лавке» 3 29.04.2018, 18:49

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Российские власти и бизнес - о новой атаке Роскомнадзора.

Попытки блокировки мессенджера Telegram в России, в результате которых также оказались заблокированы миллионы IP-адресов, связанных с Amazon и Google, вызвали возмущенные отклики не только у блогеров, бизнесменов и IT-компаний, но и у представителей власти, пишет ВВС.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram из-за отказа администрации мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Три дня спустя Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.

Однако 12 дней спустя после блокировки Telegram продолжает успешно открываться у многих российских пользователей, в том числе у высокопоставленных чиновников. В пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава Чечни Рамзан Кадыров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщили, что у них мессенджер работает.

При этом попытки блокировки затронули сотни интернет-сайтов, владельцы и посетители которых сообщали о сбоях и неполадках.

В субботу Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов две подсети облачного сервиса Amazon общим объемом три миллиона сетевых адресов. Однако заблокированными остаются подсети общим объемом 14,6 миллиона адресов.

Некоторые порталы предложили своим пользователям использовать прокси-серверы для обхода блокировок, однако работают они далеко не у всех. К примеру, в пятницу интернет-пользователи раскритиковали прокси, которые предложил портал Mail.ru, утверждая, что он лишь замедляет работу сети.

На Роскомнадзор продолжает сыпаться поток критики с самых разных сторон. За что же компании и чиновники критикуют действия ведомства?

Интернет-компания "Яндекс" (официальное заявление)

Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок.

Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем.

Управляющий директор соцсети "ВКонтакте" Андрей Рогозов (на своей странице в соцсети)

Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических.

Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных - end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной.

Руководитель социальной сети "Одноклассники" Антон Федчин (на странице соцсети)

Сегодня была непростая ночь для всего рунета, а учитывая количество ограничений работы массовых сервисов, такого и вовсе никогда не было <...> Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас "интернет-зависимой" стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику.

На сложившуюся ситуацию нужно смотреть шире, чем просто на проблемы с доступом к интернет-сервисам. Мы выступаем против любых ограничений в интернете и призываем все стороны к диалогу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (в интервью каналу "Дождь")

Я против закрытия и тем более против того, как это проводится - без подробного объяснения, что происходит, и (разъяснения) мотивации Telegram... Там было два канала МИД - на русском и английском языках, - которые мы вели, у которых было достаточное количество подписчиков. Мы их просто перенесли на платформу Viber. При этом мы хотим получить инструкции у Роскомнадзора, как нам быть дальше с этими Telegram-каналами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (журналистам)

Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов... Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять (27 апреля).

Вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета - угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, там проституция и так далее и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться. Нужно искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета (28 апреля).