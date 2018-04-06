Reuters выяснило тайный способ доставки в Сирию наемников из РФ 6.04.2018, 19:55

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Россия перебрасывает в Сирию наемников гражданскими лайнерами.

Агентство Reuters выяснило основной канал для переброски в Сирию наемников из России. Это рейсы из Ростова-на-Дону в Дамаск или Латакию, которые осуществляет частная сирийская авиакомпания Cham Wings. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет. Однако, как подсчитало Reuters, только с начала 2017 года Cham Wings выполнила 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно, передает "Радио Свобода".

Каждый раз для этого использовались гражданские лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Военные самолеты использовали только в тех случаях, когда все наемники не помещались в чартеры Cham Wings. Об этом Reuters на условиях анонимности заявил россиянин, четыре раза побывавший в Сирии в качестве частного военного контрактника.

Самолет Cham Wings в аэропорту Ростова-на-Дону 17 января 2018 года

Фото: REUTERS/Stringer

Reuters отмечает, что компания Cham Wings в 2016 году попала в санкционный список США – именно за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения. Однако это не помешало Cham Wings через посредников приобрести подержанные самолеты Airbus. Как выяснило Reuters, в числе таких посредников были компании "Хорс" и "Дарт", основанные бывшим советским военнослужащим и зарегистрированные в настоящее время на территории Украины.

Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска выступали в конфликте на стороне режима Башара Асада. В декабре 2017 года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии. По официальным данным, за два года военной операции погибли 44 российских военнослужащих.

По данным СМИ, в Сирии погибли значительно больше россиян. В их числе наемники так называемой "частной военной компании Вагнера", существование которой Кремль официально не признает. При этом финансированием "группы Вагнера", предположительно, занимается бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют близким другом президента России Владимира Путина. Потери среди российских наемников за время военной кампании в Сирии, по данным СМИ, составляют от нескольких десятков до нескольких сотен человек.