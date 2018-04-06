«Неман» стал семикратным чемпионом Беларуси 2 6.04.2018, 21:19

В шестом матче финальной серии «Неман» одержали победу над «Юностью» - 3:2.

В шестом матче финальной серии Кубка президента «Неман» победил «Юность» (3:2, счет в серии 4-2) и выиграл трофей.

Таким образом, «Неман» защитил титул и стал семикратным чемпионом страны, сравнявшись по этому показателю с «Юностью».

Юность — Неман — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Землянкин (1.52). 1:1 — Левша (Метлюк, 2.32). 2:1 — Кучеренко (Корсо, 7.09). 2:2 — Левша (Орлов, 36.41 — бол.). 2:3 — Орлов (37.19).