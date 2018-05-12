В Петербурге протестовали против запрета на импорт лекарств 1 12.05.2018, 19:14

Активисты в Петербурге выступили против запрета на импорт лекарств, 12 мая 2018

Фото: svaboda.org

Около десятка гражданских активистов собрались в саду имени Чернышевского на массовый пикет с плакатами.

Акция приурочена к первому чтению законопроекта "О мерах воздействия на недружественные действия США и/или иных иностранных государств", которое пройдёт в Госдуме 15 мая. Один из пунктов этого законопроекта предусматривает запрет на ввоз лекарств из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции – правда, за исключением тех препаратов, которые не имеют дженериков, передает svoboda.org.

Импортозамещением лекарств заниматься нельзя, – считает организатор акции Александра Маркевич, – известно, что многие дженерики оказывают на пациентов тяжелые побочные эффекты. Даже допуская, что со временем российская промышленность освоит выпуск качественных аналогов тех лекарств, которые теперь приходится закупать на западе, Александра Маркевич подчеркивает, что на их клинические испытания все равно уйдут годы, а люди не могут ждать так долго – они болеют и умирают прямо сейчас.

Хотя накануне стало известно, что после протестов со стороны медицинского сообщества и представителей госкомпаний Госдума решила смягчить законопроект, исключив из него пункты о запрете на ввоз импортных лекарств и на запрет на работу в России иностранных специалистов, активисты считают, что это не меняет сути происходящего. Их беспокоит, что 15 мая в Госдуме будет рассматриваться законопроект без этих поправок. Кроме того, противники новых контрсанкций считают, что формулировки законопроекта могут трактоваться очень широко и дают возможность правительству запретить все, что угодно, даже без одобрения парламента.