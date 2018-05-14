Дешево и сердито: белорусы массово едут на автобусах в Грузию 14.05.2018, 12:10

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В этом отпускном сезоне цены решают все.

Omnia fluunt, omnia mutantur – все течет, все меняется – говорили древние. Лет 10 назад экскурсионный автобусный тур с отдыхом на море за 600 евро с каким-нибудь «всего одним» ночным переездом считался приемлемым по цене – недешево, конечно, но ехать можно, пишет tio.by.

Сегодня все, что под 400 долларов на человека за подобный вояж уже считается дорого (это при том, что сам доллар основательно подешевел)! Как говорится, здравствуйте – приехали! Поэтому в моде нынче туры стоимостью до трехсот!

Одним из таких хитов сезона в этом году, судя по всему, станет Грузия. Автобусных цепочек в Аджарию из Минска и других белорусских городов столько, что конкурировать с таким обилием предложений летом 2018-го сможет, пожалуй, только украинская Затока.

В целом, Грузия в этом году чем-то напоминает Черногорию в конце 90-х, в которую тоже вдруг массово поехали белорусские туристы, несмотря на некоторые, так скажем, тяготы автобусного путешествия.

Возвращаемся к ценностям 90-х: комфорт не так важен, но надо, чтобы на автобусе повозили, дали посмотреть что-нибудь красивое и удивительное по пути, да еще и на море отдохнуть. И главное – чтобы дешево! Виз не надо, английского не надо, границ практически нет. Море, солнце, вино, грузины, шашлык. Красотища по пути! История, легенды, достопримечательности – закачаешься! Ну, а то, что людей не смущает двое суток в пути по не самой простой дороге (с российским «куском» и грузинскими серпантинами) при имеющемся прямом двухчасовом перелете из Минска – это, как говорится, вопрос сугубо экономический.

ПОЧЕМУ ИМЕННО НА АВТОБУСЕ?

До этого года «моднее» в Грузию все-таки было летать, и при этом размещаться в гламурном Батуми. Пару лет фирмы с чувством бизнесменов, улетающих в пропасть, глядели, как хитрые соотечественники десятками тысяч раскупают билеты по акции «Белавиа» в Батуми и Тбилиси, и улетают отдыхать своим ходом в обольстительную Грузию. Потом, видимо, сели, подумали и придумали простой, прекрасный и, главное, дешевый грузинский маршрут, о котором мы сейчас поговорим. Главный эконом-фактор тура – отдых в Кобулети. В Батуми дорого.

Кстати, по этой же причине белорусы более частые гости в Затоке, чем в Одессе.

В Кобулети меньше звезд, понтов и амбиций. Зато много дешевого размещения. Короче, дешево и сердито! Внимание! На первые июньские заезды стандартный отдых в Грузии, с доставкой на автобусе обойдется вам от 200 долларов за 14 дней программы, 10 дней на море, два дня на транзитный путь. Все путешествие займет 16 дней. За 239 долларов вы будете уже иметь тур под названием «В Грузию с комфортом»..

Из Тбилиси маршрут приведет в Имеретию, в Боржоми и в Кутаиси, который когда-то был столицей Колхидского царства (именно сюда прибыли аргонавты в поисках золотого руна). В стоимость тура может входить трехразовое питание, либо завтраки. Причем цена тура, по нашим оценкам, не сильно зависит от этого фактора – но отель всегда будет совсем простым. Также включены в эту стоимость (напоминаем – от 200 долларов) все экскурсии по маршруту. Не включен ужин с лезгинкой и экскурсии по Аджарии уже по месту отдыха, которые вы будете выбирать на свой вкус.

ВОПРОС РЕБРОМ: АВТОБУС ИЛИ САМОЛЕТ?

В пик сезона средняя стоимость автобусного тура в Грузию, конечно, не будет плясать в районе 200 долларов. Рассчитывайте на все 300, а то и 350. При этом комфортное авиапутешествие из Минска с отдыхом 9 дней на море обойдется в июне в среднем в 1050 долларов на двоих. Экономия не такая уж грандиозная, но она есть! Главное, что у белорусских туристов по-прежнему есть выбор! Ну, и, конечно, не забудем, что белорусские фирмы по своей традиции щедро предлагают скидки – одни в рамках автобусного тура обещают 100 рублей скидки на человека, другие – бесплатное проживание ребенка до 10 лет при двух взрослых, и другие варианты бонусов.

Итак, что конкретно вас ожидает в автобусном туре в Грузию за ваши 200-300 «зеленых»? Стандартный маршрут, по которому едет автобус: Минск - Ростов-на-Дону – Казбеги – Тбилиси – Кобулети – Тбилиси - Ростов-на-Дону - Минск». Два ночных переезда – по пути в Ростов-на-Дону и на обратной дороге. Транзитные ночлеги – в Ростове-на-Дону и Тбилиси.

Знакомство с Грузией начинается с района Казбеги, где можно полюбоваться Казбеком, попробовать самые настоящие хинкали (этот край считается родиной хинкали) и продегустировать еще один местный специалитет – чачу. Затем по маршруту – минеральные источники в Боржоми, ночевка и экскурсия в Тбилиси, визит древнюю столицу Грузии Мцхету и, собственно, прибытие в Аджарию – на курорт, который находится в 25 км от Батуми – Кобулети.

По нашему мнению, маршрут рассчитан очень тонко и правильно – турист увидит самый фундаментальный экскурсионный «минимум» в Грузии и отдохнет на море. Аджария – это хвойные леса и очень красивое море. Некоторые наши капризные соотечественники слегка высокомерно относятся к Черному морю – мол, не такое красивое, как Средиземное.

Так вот, Аджария не сильно уступает Эгейскому и Адриатическому побережью по красоте моря. Кроме того, по сути, это здравница – уж больно лечебный воздух в здешних краях! Для многих белорусов грузинские кухня и вино – отдельные магниты. Ну, и сами грузины. Кто знает – хвалит гостеприимство. Кто не сталкивался с этой легендарной ментальностью, мечтают попробовать хваленое качество на себе. Неужели в Грузии так облизывают туристов и гостей, как об этом слагают легенды? Бывает, что и облизывают.

Но, откровенно говоря, заплатить придется! Грузины вполне научились делать бизнес на своей природной куртуазности в сочетании с легкой иронией. В целом, прелести пребывания в Грузии способны увлечь любого туриста. Грузинское застолье, грузинские тосты, лезгинка, Саперави, Ркацители, хачапури, чкмерули, мчади, пхали, мцвади, ткемали и хинкали, чурчхела – вах! – согласитесь, одни названия способны вскружить голову. Ну, и, безусловно, посмотреть в самой Аджарии тоже есть что: ослепительный Батуми, мост царицы Тамары, пещеры, монастыри, каньоны и водопады, дворцы, бани и многое-многое другое.

ГДЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ТУРИСТЫ?

Это, как правило, хостелы, гостевые дома и двух- трехзвездочные гостиницы в Кобулети. Мы посмотрели рейтинги всех этих «Парижей» и «Сардиний» на «букинге» – они достаточно неплохие – около 8 баллов. Важно, что вай-фай в отелях и хостелах Кобулети бесплатный и достаточно быстрый. Курорт предлагает два варианта проживания: в стандартах с современной мебелью, кондиционером и санузлом или в номерах блочного типа, где у вас будет санузел на 2 номера.

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ КОБУЛЕТИ

Начнем с минусов. Как ни странно, к ним можно отнести пляж. Он, конечно, широкий и называется песчано-галечным, но галька у воды очень крупная (есть места и с булыжниками), поэтому без специальной обуви для захода в воду не обойтись. Настоящий песчаный пляж находится в соседних Уреках. Туда туристы иногда ездят, как на экскурсию – чтобы посмотреть на черный магнитный песок.

Море и пляж в Кобулети Набережная в Кобулети обновлена, но есть и участки полузаброшенного вида. В целом, променад, застроенный ресторанчиками и новыми зданиями отелей, производит приятное впечатление. Ну, и, безусловно, главный козырь этих мест – сосновая роща прямо на набережной. В Кобулети есть только 2 улицы, они растянулись на 9 км параллельно морю.

Уровень ресторанов разный – есть и вполне высокого качества. В целом, вас ожидает обстановка недорого семейного курорта. Но совсем уж реликтового совкового сервиса не будет. Грузины активно развиваются. Вулканический песок на курорте Уреки Возле Кобулети находятся два природных парка — национальный парк Мтирала и заповедник Кинтриш. Также недалеко от курорта расположена Крепость Петра. Туда можно съездить на экскурсии самостоятельно. К главным плюсам Кобулети можно отнести тот фактор, что здесь тихо и спокойно, много зелени. И самое главное — адекватные цены. А цена, как мы уже сказали, в этом сезоне решает все!