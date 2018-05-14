Блогер попробовал военный паек 117-летней давности 14.05.2018, 21:39

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Паек времен Англо-бурской войны оказался съедобен.

YouTube-блогер Steve1989 известен тем, что пробует пайки разных стран мира. На днях он решил отведать паек британской армии времен Англо-бурской войны (1899 по 1902 год). На момент распаковки рациону исполнилось 117 лет, можно ли такое употреблять в пищу?

Паек в руках блогера состоял из двух частей: пеммикана и какао-пасты. Он был разработан, чтобы поддерживать солдата в течение 36 часов (есть его нужно в небольших количествах). В инструкции говорится: «Этот рацион открывается только по приказу офицера или в самом крайнем случае», пишет tut.by.

На удивление, 117-летний рацион оказался даже съедобным. Блогер о своих ощущениях рассказал следующее: «Это как каша с мясом и злаками. Я чувствую это жир и хрящики, тут есть печень или что-то типа того. У него металлический привкус, противный и застарелый. Вот этот белый кусок похож на старую коровью вену, от одного вида которого мне становится плохо».